Venäjä rankaisemaan sotapatsaita häpäiseviä ulkomaalaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän hallitus haluaa turvautua pakotteisiin, jos maan sotamuistomerkkejä häpäistään ulkomailla.

Venäjän puolustusministeriö on valmistellut lakiesityksen pakotteiden langettamisesta vieraissa maissa asuville ulkomaalaisille, jotka eivät kunnioita Venäjän sotahistoriaa, kertoo The Moscow Times viitaten The Barents Observeriin.

Jos duuma hyväksyy esityksen, Venäjän hallitus saa lain avulla mahdollisuuden ryhtyä oikeustoimiin, mikäli maan sotamuistomerkkejä häpäistään ulkomailla.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan tarvitaan konkreettisia toimia historiallisia faktoja väärentäviä ja vandalismiin syyllistyviä ulkomaalaisia vastaan.

– Siksi me olemme laatineet lakiesityksen, jonka kautta kohdistetaan vastuu muistomerkkiemme tuhoamisesta ja historian väärentämisestä. Ihmisten pitää kohdata seuraukset, Shoigu sanoi tällä viikolla Moskovassa järjestetyssä sotilasnäyttelyssä.

Ehdotettujen pakotteiden joukossa ovat muun muassa henkilöiden pääsyn estäminen Venäjälle ja omaisuuden takavarikoiminen.

Lakiesitys on annettu duumalle. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan kansanedustajien odotetaan tukevan lakiesitystä ja sen läpimenoa laiksi.