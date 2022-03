Venäjä etenee etelässä, YK:n turvaneuvosto halutaan koolle

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoo Venäjän vaarantaneen koko Euroopan turvallisuuden hyökkäämällä Zaporižžjassa sijaitsevaa ydinlaitosta vastaan.

Ukrainan mukaan alueella syttynyt tulipalo saatiin sammutettua aamuun mennessä. Säteilytasot ovat olleet normaalit.

Boris Johnson kertoo keskustelleensa asiasta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa ja vaativansa YK:n turvallisuusneuvostoa koolle hätäistuntoon.

IISS-tutkimuslaitoksen asiantuntija Franz-Stefan Gadyn mukaan Venäjän joukot ovat jatkaneet etenemistään Ukrainan etelä- ja itäosissa. Hyökkäys on hidastunut pohjoisessa ja pysähtynyt kokonaan tietyillä alueilla.

Harkovaan on kohdistettu laajamittaisen maahyökkäyksen sijasta raskasta tykistötulta.

– On epäselvää, minne Venäjän eteneminen suuntautuu Dnepr-joen pohjoispuolella. Ukrainan joukot vetäytyvät hallitusti ja tekevät vastahyökkäyksiä, mutta eivät pysty pitämään asemiaan, Gady tviittaa.

Hän pitää Hersonin valtausta strategisesti tärkeänä, sillä Venäjälle avautuu mahdollisuus uusiin hyökkäysväyliin etelässä. Mustanmeren laivastoa voidaan myös käyttää aktiivisemmin tulitukena tai huolto-operaatioissa.

In the South, 🇷🇺 troops are steadily advancing (reports of engagements in/near Voznesensk). Unclear where the main 🇷🇺 effort North of Dnpr river is. 🇺🇦 forces are fighting orderly retreats/conduct counterattacks, but cannot hold their ground. (map per https://t.co/p0qgitzN5h ) pic.twitter.com/nl1zf6s5ZK

I've just spoken to President @ZelenskyyUa about the gravely concerning situation at Zaporizhzhia nuclear power station.

Russia must immediately cease its attack on the power station and allow unfettered access for emergency services to the plant.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022