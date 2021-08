Venäjä: Emme kiirehdi tunnustamaan Talebanin hallintoa

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo, ettei Venäjä vielä tunnusta Talebania Afganistanin viralliseksi hallitsijaksi.

– Olemme toistuvasti ilmoittaneet, ettemme kiirehdi tunnustamaan Talebanin asemaa, aivan kuten ei muukaan maailma, Lavrov toteaa.

Hänen mukaansa Venäjä on asettunut tarkkailemaan tilannetta. Hän kuitenkin huomauttaa, että Afganistanin kehityksessä voi nähdä myönteisiäkin piirteitä.

– Tarkkailemme Kabulin katujen myönteisiä kehityssuuntia. Tilanne siellä on verrattain rauhallinen ja Taleban varmistaa järjestyksen, Lavrov toteaa.

Lavrovin mukaan Taleban on osoittanut, että sillä on valmiutta ottaa huomioon toisten mielipiteet. Venäjä on aiemmin ilmoittanut, että se aloittaa ”vuoropuhelun”, johon osallistuvat kaikki Afganistanin poliittiset, uskonnolliset ja etniset ryhmät.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell puolestaan sanoi tiistaina, että EU:n pitää keskustella Talebanin kanssa. Hänen mukaansa tähän on syytä, koska käytännössä Taleban on voittanut Afganistanissa pitkään jatkuneen sodan.

#Lavrov: We have stated repeatedly that we are not in a rush to recognize the #Taliban’s authority, just as the rest world. We are observing positive developments on the streets of #Kabul, where the situation is reasonably calm and the Taliban are effectively ensuring order. pic.twitter.com/vMcBNUcdvd

