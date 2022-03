Venäjä ei ole saanut Ukrainan ilmatilaa hallintaansa

Hyökkäysjoukkojen eteneminen on ollut vähäistä viimeisen vuorokauden aikana.

Venäjän joukot eivät ole edenneet merkittävästi Ukrainassa viimeisten 24 tunnin aikana.

Taustalla ovat merkittävät logistiset ongelmat sekä Ukrainan asevoimien sinnikäs vastarinta, Britannian puolustusministeriön julkaisemassa tilannearviossa todetaan.

Kärkiyksiköiden takana etenevät huoltojoukot ovat joutuneet eri puolilla maata väijytysten sekä lennokki-iskujen kohteeksi. Ukraina kertoo tuhonneensa ainakin 60 polttoainerekkaa viime päivien taisteluissa.

Venäjän joukot ovat muuttaneet taktiikkaansa ja lisänneet tykistötulen käyttöä muun muassa Kiovan, Harkovan ja Tšernihivin lähialueella. Raskaan tykistön käyttö asutusalueilla voi lisätä merkittävästi siviiliuhrien määrää.

Venäjän ilmavoimat ei ole vieläkään saavuttanut ilmaherruutta Ukrainan yllä. Ukrainan hävittäjät ampuivat alas viime yönä kaksi venäläiskonetta. Venäjän arvioidaan menettäneen konfliktissa jo kymmeniä lentokoneita ja helikoptereita. Hyökkääjien arvioidaan lisänneen yöllistä toimintaansa tappioiden välttämiseksi.

Länsimaat ovat lähettäneet Ukrainan tueksi runsaasti olalta laukaistavia ilmatorjuntaohjuksia, joiden toivotaan vahvistavan maan puolustuskykyä.

Latest Intelligence update on the situation in Ukraine. pic.twitter.com/1Ynzlps2dY

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 1, 2022