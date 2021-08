Venäjä ei evakuoi, Taleban kertoo suhteiden olevan hyvät

Myös Venäjän ulkoministeriö evakuoi suurlähetystönsä Kabulissa – mutta vain osittain.

Suurlähettiläs Dmitri Zhirnovin on määrä tavata tiistaina ääri-islamistisen Taleban-liikkeen edustajia ja keskustella venäläisdiplomaattien turvallisuustoimista. Hänen mukaansa Taleban-taistelijat asettuivat Venäjän suurlähetystön ympärille Afganistanin pääkaupungin valtaamisen yhteydessä.

– Meillä on suhteellisen suuri suurlähetystö Afganistanissa, yhteensä noin sata henkilöä. Osa lähetetään lomalle tai evakuoidaan muilla tavoin, jotta läsnäolo ei jää kovin suureksi, Kabulov sanoi Ekho Moskvy -radiokanavan haastattelussa.

Talebanin delegaation on kerrottu vierailleen viime viikolla Moskovassa.

Venäjä vakuutti vielä sunnuntaina, että Kabulin lähetystö jatkaisi toimintaansa tavanomaiseen tapaan. Moscow Times -lehden mukaan Talebanin edustajia on kutsuttu viime vuosina useita kertoja neuvotteluihin Moskovaan.

Dmitri Zhirnovin mukaan Taleban-hallinnon tunnustaminen riippuu sen toimista lähitulevaisuudessa.

Talebanin tiedottaja Suhail Shaheenin mukaan suhteet Venäjään ovat hyvät, ja myös muiden maiden lähetystöjen turvallisuus aiotaan taata.

“We received these (Taliban) guarantees awhile ago: Russia says no plan to evacuate Kabul embassy – The Moscow Times https://t.co/k4OXI4mzUi

— Frank Figliuzzi (@FrankFigliuzzi1) August 15, 2021