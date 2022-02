Venäjä ampuu ohjuksia ja sulkee valtavan merialueen Norjan edustalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäläisten ohjusten vaikutusalue ulottuu Varanginvuonosta lähestulkoon Karhusaareen asti.

Venäjän viranomaiset ovat antaneet kaikkien aikojen suurimman NOTAM-varoituksen ilmaliikenteelle Barentsinmeren Norjan sektorilla ohjusammuntojen vuoksi, kertoo The Barents Observer.

Varoituksen mukaan ”venäläisten ohjusten vaikutusalue” ulottuu Varanginvuonosta lähestulkoon Karhusaareen asti.

Varanginvuono on Norjan Finnmarkin läänissä sijaitseva itään aukeava Barentsinmeren lahti. Karhusaari on osa Norjalle kuuluvaa Huippuvuorten saariryhmää. Se sijaitsee suunnilleen Nordkappin ja Huippuvuorten puolivälissä, Norjanmeren ja Barentsinmeren rajalla.

Varoitusvyöhyke on noin 500 kilometriä pitkä ja ulottuu idästä Venäjän ja Norjan väliseltä merirajalta länteen strategisesti tärkeille vesialueille, jotka alkavat Nordkapista ja kulkevat Karhusaaren kautta Huippuvuorille. Varoitusvyöhyke on kansainvälisillä vesialueilla Norjan talousvyöhykkeellä.

Konfliktitilanteessa näiden strategisesti tärkeiden vesialueiden hallussa pitäminen olisi tärkeää Venäjän pohjoiselle laivastolle, jotta se voisi suojella itäisellä Barentsinmerellä olevia ohjussukellusveneitään Naton joukoilta.

NOTAM-varoituksessa ei eritellä, millaisia ohjuksia on tarkoitus ampua.

The Barents Observerin mukaan Venäjän pohjoisen laivaston suurin sota-alus ”Pjotr Veliki” kuitenkin purjehti Severomorskista viime viikonloppuna Barentsinmerelle. Ydinkäyttöinen taisteluristeilijä on aseistettu muun muassa Kalibr-risteilyohjuksilla.

– Tämä venäläinen NOTAM-alue on tavallista suurempi, ja se ulottuu pitkälle Norjan talousvyöhykkeelle läntisellä Barentsinmerellä, Norjan aluevesien pohjoispuolella, sanoo Norjan puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tutkija Kristian Åtland.

– Idässä, Venäjän talousvyöhykkeellä, Venäjä on ilmoittanut samanlaisista sulkualueista samalla ajanjaksolla. Näin ollen suurin osa eteläisestä Barentsinmerestä on väliaikaisesti määritetty sotilaalliseksi vaaravyöhykkeeksi.

Venäjä aloitti viime viikolla kymmenen päivää kestävän sotaharjoituksen Valko-Venäjän kanssa. Harjoitus loppuu samaan aikaan Pekingin olympialaisten kanssa. Venäjä on myös ilmoittanut laivaston harjoituksista, joihin kuuluu muun muassa ohjusammuntoja. Harjoitusalueet sulkevat suuria osia Mustastamerestä ja Asovanmerestä.

Ukrainan tilanne on kärjitynyt äärimmilleen. Venäjän puolustusministeriö on kertonut osan Venäjän läntisen ja eteläisen sotilaspiirin joukoista palaavan kotitukikohtiin ”harjoitusten jälkeen”. Myös Valko-Venäjällä olleita joukkoja on Venäjän mukaan lähetetty paluumatkalle.

Muun muassa Ukraina suhtautuu varovasti tietoihin Venäjän joukkojen pois vetämisestä Ukrainan rajalta. Satelliittikuvien ja mediatietojen perusteella laajaa vetäytymistä ei ollut havaittavissa tiistaina iltapäivällä.