Venäjä aloitti 50 aluksen suurharjoituksen Itämerellä

Venäjä aloitti torstaina Itämerellä laajamittaisen Merikilpi 2019 -merisotaharjoituksen. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoitukseen osallistuu kaikkiaan 49 sota-alusta ja 58 lentokonetta ja helikopteria. Sotilaita harjoitukseen osallistuu noin 10 000.

Valtaosa harjoitukseen osallistuvista aluksista oli mukana Venäjän suuressa laivastoparaatissa Pietarissa ja Kronstadissa heinäkuun lopulla. Harjoitus kestää ensi viikon perjantaihin asti.

Samanniminen laivaston suurharjoitus järjestettiin ensi kertaa viime vuonna. Tuolloin Välimerelle sijoittuneessa harjoituksessa muun muassa ammuttiin ohjuksia. Välimeren harjoitukseen osallistui 26 pinta-alusta, kaksi sukellusvenettä ja 34 lentokonetta.

#Russia just announced a large-scale naval exercise in the #BalticSea involving 49 #navy vessels and over 10,000 servicemen. Dates of the exercise: 1-9 August. Expect marine cargo and aviation sector disruptionhttps://t.co/Ui0E5LaWlt

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 1, 2019