Venäjä aikoo sallia pikakansalaisuuden Itä-Ukrainan asukkaille

Venäjä aikoo antaa Venäjän tukemien separatistien hallitseman Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden asukkaille mahdollisuuden hakea Venäjän kansalaisuutta nopeutetulla menettelyllä. Venäjä on lähettänyt Krimin valloituksen jälkeen alueelle suuret määrät aseita, sotilaita ja kalustoa.

Asiasta uutisoivan Kommersantin lähteiden mukaan päätös on jo valmisteltu ja vaatii enää Venäjän presidentti Vladimir Putinin kuittauksen. Useat venäläiset hallintolähteet kertovat, että Putinin odotetaan antavan asiasta virallisen määräyksen Ukrainan presidentinvaalien toisen kierroksen jälkeen.

Venäjän duuman IVY-asioista vastaavan valiokunnan puheenjohtaja Leonid Kalashnikov toteaa, että ”tällainen määräys voidaan antaa heti vaalien jälkeen”. Hän muistuttaa, että Venäjällä säädettiin viime syksynä laki, jonka nojalla presidentti voi määritellä omalla päätöksellään, kenellä on oikeus hakea Venäjän kansalaisuutta nopeutetussa menettelyssä.

– Olemme vapauttaneet presidentin kädet. Uskon, että Ukrainan vaalit estävät vielä toistaiseksi tämän askeleen ottamisen, Kalashnikov sanoo.

Kommersantin tietojen mukaan Venäjän Itä-Ukrainan puoleisen rajan alueilla on jo tehty valmistelut kansalaisuutta hakevien itäukrainalaisten vastaanottamiseksi.

Arvostetun Venäjä-asiantuntija Mark Galeottin mukaan tällaiset päätökset kielivät siitä, että Moskova odottaa olevansa jumissa Ukrainassa vielä pitkään.

Along with the sidelining of Surkov in favour of Kozak as curator of the Donbas, a sign Moscow digging in and expects to be stuck there some time https://t.co/Pqj3xZ7dSA

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) April 17, 2019