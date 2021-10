Velkapiirakka palasi aivan uutena – nämä puolueet ovat valtionvelan ottajia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanna Marinin hallituksen velanotto mullisti usein nähdyn grafiikan.

SDP:n kansanedustajat ovat viime vuosina aika ajoin tuoneet esiin velkapiirakan tai velkakakun. Se on ollut SDP:n eduskuntaryhmän valmistama ja päivittämä graafinen esitys puolueista, jotka ovat hallituksessa ollessaan eniten lisänneet valtionvelkaa.

Velkapiirakan esitystavan mielekkyyttä on ihmetelty. Jopa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ihmetteli vuonna 2016, että se ei hänen mielestään kerro mitään ja on ”äärimmäisen epärehellistä”.

Nyt SDP:n edustajat eivät kuitenkaan enää ole esitelleet ajantasaista velkapiirakkaa. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen sen sijaan on juuri julkaissut sellaisen sivuillaan.

Piirakka on mennyt täysin uusiksi nykyisen velanoton myötä. 2000-luvun kovimmaksi velanottajaksi ovat puolueista nousseet Rkp ja vihreät. SDP on ohittanut kokoomuksen.

– Pääministeri Sanna Marinin (sd.) vasemmistohallitus on keskustalaisen valtiovarainministeri Annika Saarikon tuella ja esittelystä rikkonut kaikki terveen taloudenpidon raamit. Velkaa on otettu ennätyspaljon ja velkaa otetaan myös hyvän talouskasvun aikana ennätyspaljon. Ratkaisu kaikkeen on lisävelkaraha ja somessa nousseet myrskyt ja sisäiset eripurat ratkaistaan aina lisävelalla. 50 miljoonaa euroa tuntuu tälle hallitukselle olevan kuin karkkirahaa, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Vaikka hallitus ottaa noin seitsemän miljardia euroa lisää velkaa, niin tästä rahasta eivät Marin ja (Annika) Saarikko pystyneet löytämään rahoitusta turvallisuuden ja tulevaisuuden rahoitusten varmistamiseksi, vaan rahoitus piti ratkaista vielä lisävelalla jättivelanoton päälle. Talouskasvun tuoma liikkumavara – Marinin sanoin ”välys” – siis jaetaan kerta toisensa jälkeen uudelleen sen sijaan, että velanoton kokonaismäärää edes yritettäisiin pienentää.

Nykyinen seitsemän miljardin euron velka on Heinosen mukaan ”Marinille kuin pankista saatu pikavippi, mikä pitää pelihimossa käyttää jokaista senttiä myöten on siihen sitten tarvetta tai ei”.

– Mutta niin kuin olen monet kerrat aiemminkin todennut, niin tätä rahan jakaminen on valtaosan poliitikoista ydinosaamista. Se ei muuten ole lainkaan vaikeaa.- On helppo keksiä aina toisen menon jälkeen seuraava meno ja laittaa sinne miljoona tai kymmenen. Vaikeampaa politiikassa onkin se tulojen kasaan saaminen ja tässä Marinin ja Saarikko ovat epäonnistuneet täydellisesti.

