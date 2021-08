”Velkaantuva valtio ei näytä hyvää esimerkkiä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasosen mielestä kansankapitalismia tarvitaan lisää.

Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen ministeri Sanni Grahn-Laasonen toivoo pääministeri Sanna Marinin hallituksen kaivavan syksyn budjettiriihessä pöytälaatikosta ”kansankapitalismia vahvistavat ehdotukset”.

– Velkaantuva valtio, joka ei pysy menokehyksissään, ei näytä hyvää esimerkkiä. Veronkorotukset nakertavat vaurastumista ja tulevaisuudenuskoa, Grahn-Laasonen toteaa Twitterissä.

Hän muistuttaa suomalaisten säästävän ja sijoittavan nyt ennätyksellisen innokkaasti.

– Avoin rahapuhe on lisääntynyt. Yksi osa tarinaa on viime hallituskaudella läpi viety osakesäästötili, jonka on avannut jo melkein 200 000 suomalaista – joukossa erittäin paljon nuoria, Grahn-Laasonen sanoo.

Kokoomuksen voimalla ajaman tilin suosio on hänen mukaansa yllättänyt kaikki. Kansankapitalismia tulisikin Sanni Grahn-Laasosen mukaan silti vahvistaa entisestään esimerkiksi nostamalla osakesäästötilille sijoitettavien varojen ylärajaa ja laajentamalla tilin käyttöalaa rahastoihin.

Grahn-Laasonen nostaa esiin myös entisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) vetämän työryhmän esittämän idean osakesäästötilin ymppäämisestä äitiyspakkaukseen niin, että jokainen syntyvä vauva saisi oman osakesäästötilin 300 euron pesämunalla. Grahn-Laasosen mukaan kyseessä olisi tasa-arvoteko, sillä lähimainkaan kaikki eivät opi säästämistä ja sijoittamista kotona.

– ”Vauvojen osakesäästötili” sai innostuneen vastaanoton, mutta sitä on arveltu jopa ”liian järkeväksi”, jotta se voitaisiin toteuttaa. Vasemmistohallitusta idea ei puhuttele, vaikka juuri heikommista lähtökohdista ponnistavien lasten ja nuorten taloustaitoja tulisi vahvistaa.

Sanni Grahn-Laasonen toteaa ymmärtävänsä hyvin, ettei kaikilla ole mahdollisuutta tai mitään realismia sijoittaa, kun tulot riittävät hädin tuskin elämiseen.

– Yhteiskunnan pitäisi pyrkiä siihen, että yhä useammalla olisi! Lääkettä ovat muun muassa koulutus, työllisyys, veronkevennykset ja hyvinvointivaltion turvaverkot.

– Säästäminen ja sijoittaminen on mahdollista ja järkevää hyvinkin pienillä aloitussummilla – etenkin jos aloittaa aikaisin. Jo pienen puskurin kerryttäminen tuo taloudellista turvallisuudentunnetta ja mielenrauhaa.

