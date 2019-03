”Veikkaus uhkapelaa työntekijöidensä tulevaisuudella”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veikkauksen toimihenkilöt ovat marssineet ulos kello 12 työpaikoiltaan vastalauseena työnantajan henkilöstöpolitiikalle

Ammattiliitto Pron mukaan Veikkaus suunnittelee irtisanovansa noin 400 henkeä, lopettavansa pelipöytätoiminnon ravintoloissa ja Pelaamoissa sekä niihin liittyvät tukitoimet.

Yhtiö aikoo optimoida asiamiesmyynti- ja ketjuyhteistyöyksiköiden toiminnan. Kokonaisuudessaan työnantajan suunnitelmilla on vaikutus noin 700 henkilön työsuhteiden keskeisiin ehtoihin.

Työpaikalle palataan lauantaina 9. maaliskuuta kello 6.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen (sd.) on huolissaan valtio-omisteisen monopoliyhtiön harjoittamasta huonosta henkilöstöpolitiikasta. Malisen mukaan valtionyhtiö toimii vastoin omia periaatteitaan potkimalla joka viidennen työntekijän kortistoon.

– Vakavarainen ja vastuullinen Veikkaus uhkapelaa omien työntekijöidensä – tuloksen tekijöiden – tulevaisuudella. Monopoliaseman vuoksi irtisanottavien työllistyminen samalle alalle on käytännössä mahdotonta, sanoo Malinen.

Henkilöstön näkemyksen mukaan valtionyhtiö ei ole toiminut neuvotteluissa yt-lain edellyttämällä tavalla.

– Veikkaus perustelee strategisilla päätöksillä suunnitelmiaan lopettaa ravintolakasinopelit ja pelipöydät Pelaamoista. Nykyinen kolmen vuoden strategia on päätetty vuoden 2018 syksyllä ja henkilöstö epäilee, että päätös yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksesta on syntynyt jo tuolloin, sanoo toimihenkilöiden pääluottamusmies Kristiina Lindroos.

Pääluottamusmiehen mukaan oikea aika yt-neuvotteluiden käynnistämiseksi olisi ollut syksyllä 2018 ennen strategian lukkoon lyömistä.

– Silloin henkilöstöllä olisi ollut oikeasti mahdollisuus vaikuttaa yhteistoimintaneuvotteluiden tulokseen.

Veikkauksessa työskentelee noin tuhat toimihenkilöä erilaisissa asiantuntija-, esimies- ja päällikkötehtävissä.

Veikkauksen mukaan mielenilmauksella on merkittäviä vaikutuksia yhtiön asiakaspalveluihin useissa pelisaleissa eri paikkakunnilla.

Veikkaus joutuu sulkemaan lähes kaikki Pelaamot ja todennäköisesti joitakin Feel Vegaseja. Lisäksi Casino Helsingin palvelut voivat olla suppeammat perjantaina.

– Olemme pahoillamme asiakkaillemme tästä aiheutuvasta harmista. Mielenilmaus ei vaikuta asiakkaiden jo pelaamiin peleihin, ja varsinainen pelimyynti asiamiesten myyntipaikoissa sekä digikanava veikkaus.fi:ssä jatkuu normaalisti. Kaikki pelivoitot hoidetaan mahdollisesta viiveestä huolimatta luotettavasti asiakkaiden tileille, sanoo Veikkauksen kanava- ja myyntijohtaja Jari Heino.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on 1 300 henkilöä. Arvioitu henkilöstövähennys on noin 400 henkilöä, joista suurin osa on osa-aikaisia. Näillä uudelleenjärjestelyillä yhtiö tavoittelee kustannusrakenteen uudistamista ja toiminnan tehostamista.