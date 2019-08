Veikkauksen mukaan haittoja lisää kansainvälinen nettipelaaminen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monopoliyhtiö torjuu kauppojen rahapeliautomaatteihin kohdistunutta arvostelua.

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski arvioi maanantaina Ylen aamu-tv:ssä, että rahapeliautomaattien poistamisella kaupoista ja kioskeista on suuret yhteiskunnalliset vaikutukset.

Hajasijoittamisesta luopuminen on hänen mielestään poliittinen kysymys, eikä yhtiön mandaatti ei yksin riitä sellaisen ratkaisun tekemiseen.

Pelaamisen haittoja on Nummisen mukaan lisännyt kansainvälinen nettipelaaminen. Hän muistutti, että lähin peliautomaatti on nykyään matkapuhelimessa. Kun yksi yhtiö vastaa pelaamisesta, sen ei hänen mukaansa tarvitse olla viimeisen euron perässä hinnalla millä hyvänsä.

Veikkauksen peliautomaattien poistamiseksi laadittu kansalaisaloite on kerännyt yli 20 000 allekirjoitusta. Aloitteen tekijä Jenna Mäkelä on Ylen mukaan itse kärsinyt vakavasta peliriippuvuudesta, joka on johtanut petostuomioon ja itsemurhayritykseen.

Peliautomaateista Veikkaukselle kertyvä voitto on Uuden Suomen mukaan noin 570 miljoonaa euroa vuodessa, kun yhtiön liikevaihto oli viime vuonna reilut 3,15 miljardia euroa ja kaikkien pelien pelikate noin 1,76 miljardia euroa.

Nummikoski kuitenkin painottaa US:lle, että todellinen merkitys tulee siitä, mitä edunsaajat ja yrittäjät menettäisivät.