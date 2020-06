Vedet lämpimiä – sinilevä runsastunut

Juhannusviikolla sinilevää on alkanut esiintyä lisääntyvissä määrin.

Näin on tapahtunut sekä järvillä että Etelä- ja Lounais-Suomen merialueilla.

Kesäkuun poikkeuksellisen lämpimät ilmat ovat aikaistuttaneet sinileväesiintymiä paikallisesti järvillä, kun taas merialueilla tilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen.

Rannoilla esiintyy edelleen paikoittain myös runsaasti havupuiden kellertävää siitepölyä, joka näyttää erehdyttävästi sinilevältä.

Sisävesillä sinilevää on havaittu 27:llä valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Vain yhdellä havaintopaikalla sinilevää on esiintynyt runsaasti. Kansalaisilta on saatu Järvi-meriwikiin 27 lisähavaintoa sinilevätilanteesta, joista kymmenessä on havaittu sinilevää.

– Kesäkuun hyvin lämmin ajanjakso on aikaistanut sinilevän esiintymistä järvillä, ja lämpimän sään jatkuessa sinilevien pintaesiintymät voivat lähipäivinä edelleen runsastua. Suurimmassa osassa maata sinilevätilanne on kuitenkin ajankohdalle tyypillinen. Pintavedessä voi edelleen esiintyä myös havupuiden kellertävää siitepölyä, kertoo erikoistutkija Kristiina Vuorio Suomen ympäristökeskuksesta.

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat poikkeuksellisen lämpimän jakson seurauksena ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa 3-6 astetta lämpimämpiä. Etelä- ja Keski-Suomessa pintalämpötilat ovat monissa järvissä 18-24 astetta. Lapissa pintaveden lämpötilat ovat pääosin 10-19 astetta.

Juhannusviikolla Suomen Etelä- ja Lounaisrannikolla on paikoin havaittu hieman sinilevää. Suomenlahden ja Saaristomeren rannikolla on myös ollut yksittäisiä paikallisia runsaita sinileväesiintymiä.

Avoimella keskisellä Suomenlahdella on havaittu sinilevän pintakukintaa, laajoja tai runsaita lauttoja ei sen sijaan ole esiintynyt.

– Vaikka sinilevät ovat paikoin runsastuneet edellisviikosta, tilanne on edelleen alkukesälle tavanomainen. Runsaimmin sinileviä esiintyy Itämerellä yleensä vasta juhannuksen jälkeen, heinä- ja elokuussa. Sääolosuhteet vaikuttavat suuresti sinilevien runsastumiseen, joten tyynellä säällä ja veden lämmetessä paikallinen sinileväkukinta voi kehittyä suhteellisen nopeastikin, kertoo tutkija Heidi Hällfors Suomen ympäristökeskuksesta.