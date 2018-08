Nyt tulevat vedeltä näyttävät oluet ja väritön kahvi

Japanilaiset juomavalmistajat ovat kehittäneet vedeltä näyttäviä, maustettuja juomia. Yhtiöt olettavat kolajuomilta, kahvilta tai oluelta maistuvien tuotteiden myynnin kasvavan, jos ne näyttävät “terveellisiltä” eli värittömiltä.

– Värittömien juomien kysyntä on kasvanut Japanissa, sillä ihmiset voivat nauttia niitä ilman [terveysvaikutusten] pohtimista, Suntory-yhtiön myymän alkoholittoman oluen kehittäjä Ryo Otsu sanoo Wall Street Journal -lehdelle.

Eri tavoin maustettujen pullovesien myynti on kaksinkertaistunut sekä Yhdysvalloissa että Japanissa viimeisen viiden vuoden aikana. Amerikkalaisten vuosikulutus on noussut lähes 2,4 miljardiin litraan.

Markkina-analyytikko Akari Utsunomiyan mukaan kuluttajat pitävät värittömiä juomia moderneina, terveellisinä ja “tavallaan cooleina” juomina.

Suntory julkisti vuonna 2010 alkoholittoman oluen, joka oli kohdistettu erityisesti toimistotyöntekijöille. Tuote näytti kuitenkin tavanomaiselta oluelta, joten työntekijät välttivät sitä väärinymmärrysten pelossa. Tätä ongelmaa on pyritty korjaamaan värittömillä nesteillä.

Uusien tuotteiden lanseeraaminen on ollut perinteisesti haastavaa Japanin tiukasti kilpailluilla markkinoilla, jossa julkistetaan lähes sata uutta juomaa vuosittain.

Kaikki eivät edelleenkään suhtaudu värittömiin “terveysjuomiin” suurella innostuksella.

– Sehän on olutvettä. Sen juominen muistuttaa lähinnä siitä, ettei sinulla ole hauskaa, koska olet töissä, 45-vuotias Kim Yan pohtii.

