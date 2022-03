”Vaunu heti liekeissä, miehistö ei pääse pakoon” – tämä selittää hyökkääjän tappioita

Ukrainan sodassa puolustajat ilmoittivat alkuviikosta tuhonneensa noin 500 taistelupanssarivaunua, 1 500 panssariajoneuvoa ja lähes tuhat muuta autoa ja rekkaa. Luvut ovat asiantuntijoiden mukaan suuntaa-antavia. Yhdysvallat on arvioinut, että venäläissotilaita olisi kaatunut ainakin 7 000, jolloin haavoittuneita olisi ehkä yli 20 000.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Mark Hertling ei pidä tappiolukuja yllättävinä. Hän huomauttaa, että vuosituhannen aiemmissa konflikteissa toinen osapuoli oli täysin ylivoimainen. Esimerkiksi Irakin kohdalla tappioita kertyi vähitellen vastarintaryhmien tienvarsipommien ja yksittäisten iskujen kautta.

Ukrainan sodassa on kyse korkean intensiteetin taistelusta, jossa vastakkain on kaksi korkeateknologista osapuolta. Venäjä lähetti hyökkäykseen 190 000 sotilasta, joilla oli huomattava etulyöntiasema sotilaskaluston suhteen.

Ukrainan puolustusvoimilla on käytössään yhteensä noin 250 000 sotilasta, mutta parempi taistelutahto.

– Oman tulkintani perusteella Venäjän suunnitelma oli ylimielinen, siihen ei sisältynyt aselajien yhteistoimintaa eikä logistinen tuki toiminut, Mark Hertling toteaa.

Venäjä hyökkäsi neljästä suunnasta ja pyrki saamaan aikaan nopean tuhoamistaistelun, jolla puolustajan kyky vastarintaan olisi romautettu. Ukrainan tavoitteena oli pysäyttää vihollinen ja aiheuttaa tappioita kulutustaistelun kautta.

– Molemmat näistä aiheuttavat massiivisen määrän tappioita. Venäjä on todennäköisesti kärsinyt niitä enemmän, jos ottaa huomioon alueelta saadut tiedot ja kyvyttömyys evakuoida haavoittuneita tai järjestää taistelukentän lääkintätukea, kenraali sanoo.

Hän huomauttaa, että Ukrainan julkaisemilla videoilla väijytyksistä lähes jokaisen sotilaan olalla on panssarintorjunta-ase. Yksittäinen sotilas voi siis tuhota panssariajoneuvon tai rekan, jonka kyydissä voi olla muutamasta henkilöstä yli kymmeneen sotilasta.

Mark Hertling kertoo vierailleensa Moskovassa vuonna 1994, jolloin hänelle esiteltiin tuolloin uusinta T-80-panssarivaunua. Kenraali ymmärsi nopeasti, miksi panssarijoukkoihin ei värvätty pitkiä miehiä.

– Se oli ahdas ja kaikki ammukset olivat esillä (meillä ne on sijoitettu panssariovien taakse miehistön suojaamiseksi), panssarointi oli kevyttä vaunun ylä- ja takaosissa, eikä miehistö nähnyt kunnolla ulos sokeiden pisteiden vuoksi. Heidän mielestään se oli hieno panssarivaunu. En ollut kovin vakuuttunut, Hertling muistelee.

Hän luonnehtii Venäjän panssarivaunuja tulitikkurasioiksi. BMP-, BRDM- ja BTR-panssariajoneuvot ovat vielä vaarallisempia paikkoja sotilaille.

– Näimme Persianlahden sodassa, kuinka nämä ajoneuvot tuhoutuivat myös pienikaliiperisten aseiden tulituksessa. Ne kaikki paloivat. Polttoainesäiliöt ovat kiinni takaovissa – joten ne liekehtivät nopeasti ja kuumina, eikä miehistö pääse pakoon, Mark Hertling toteaa.

Now, I share all this to say:

RU tanks are matchboxes.

-crews have a hard time seeing attacking infantry

-there is no reactive armor on top (where Javelins strike)

-if hit, they'll burn, with secondary explosions

-if hit, the crew will have a tough time getting out. 16/

— Mark Hertling (@MarkHertling) March 21, 2022