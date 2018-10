”Vastuutonta, että potilaat joutuvat pelkäämään lakon vuoksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan terveydenhuollon päivystykset pitäisi rajata lakkojen ulkopuolelle.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laihon mukaan vartijoiden lakon ulottaminen myös päivystyksiin osoittaa vastuuttomuutta ja välinpitämättömyyttä Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta.

Vartijalakkoja on ollut aiemminkin, mutta silloin muun muassa hoitolaitoksia ja muita korkean riskin kohteita kuten ydinvoimaloita on rajattu lakon ulkopuolelle. Päivystyksessä tehtävä työ olisi määriteltävä Laihon mukaan niin sanotuksi suojatyöksi, joka tehdään lakosta huolimatta, koska työ on yhteiskunnalle välttämätöntä.

− Kyse on yhteiskunnan perusrakenteisiin ja turvallisuuteen liittyvästä tärkeästä toiminnosta, joka koskettaa sekä potilaiden että henkilökunnan turvallisuutta, Mia Laiho sanoo tiedotteessaan.

Lakko on vaikuttanut eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Helsingin Malmin päivystyksessä on vuosittain melkein 100 000 päivystyskäyntiä. Laihon mukaan siihen mahtuu monenlaisia asiakkaita ja tilanteita.

− Päivystykset tulisi ehdottomasti rajata lakon ulkopuolelle. Ne vastaavat merkittävällä tavalla asukkaiden hätä- ja kiiretilanteisiin ja ovat tärkeä osa yhteiskunnan valmiusjärjestelmää. Päivystyksissä pitää pystyä varmistamaan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus 24 tuntia vuorokaudessa.

Vuosia päivystyksessä työskennelleen Laihon mukaan viikonloppua kohti turvattomuuden riski kasvaa. Esimerkiksi päihteiden käyttö on useimpien uhkaavien tilanteiden takana. Vartijoiden läsnäolo jo itsessään ennaltaehkäisevää tilanteiden kärjistymistä.

− On epäeettistä ja vastuutonta, jos potilas tai työntekijät joutuvat pelkäämään turvallisuutensa vuoksi, kun ovat päivystyksessä. Vartijoiden puuttuminen asettaa päivystykselle selkeitä turvallisuusriskejä. Henkilökunnan on voitava keskittyä kiireellisen tilanteen hoitamiseen ja potilaiden auttamiseen, Laiho sanoo.