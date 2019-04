Vastuullisuus kiinnostaa vähiten nuoria sijoittajia

Naiset huomioivat hieman useammin vastuullisuusnäkökulmat sijoituspäätöksissään kuin miehet.

Yhteensä 57 prosentilla yksityissijoittajista vastuullisuusnäkökulma vaikuttaa sijoituspäätöksiin, käy ilmi Pörssisäätiön ja Suomen Osakesäästäjien Sijoittajabarometrista. Yleisin tapa on jättää sijoittamatta joihinkin yhtiöihin tai toimialoihin.

Ainoastaan kolmasosa yksityissijoittajista ilmoittaa, ettei arvioi kohteen vastuullisuutta sijoituspäätöksiä tehdessään. 9 prosenttia ei osannut vastata.

Sijoittajabarometrin mukaan naiset huomioivat hieman useammin vastuullisuusnäkökulmat sijoituspäätöksissään kuin miehet. Nuoret, alle 30-vuotiaat sijoittajat olivat vähiten kiinnostuneita vastuullisuuden arvioimisesta. Heistä jopa 43 prosenttia vastasi, ettei arvioi kohteen vastuullisuutta sijoituspäätöksiä tehdessään.

42 prosenttia jättää vastuullisuussyistä sijoittamatta joihinkin yrityksiin ja reilu kolmannes joihinkin toimialoihin. Joka neljäs vastaaja tekee suoria osakesijoituksia, jotta he voivat paremmin arvioida sijoituskohteen vastuullisuuden.

– Vastuullisuus kiinnostaa yhä enemmän ja se näkyy konkreettisesti sijoituspäätöksissä. Vastuullisuuden huomioiminen on myös taloudellisesti viisasta toimintaa ja osa sijoittajan riskinhallintaa. Epäilyttävä toiminta paljastuu ennen pitkää ja laskee yhtiön arvoa. Ainoastaan kestävästi toimivat yritykset voivat luoda kestävästi arvoa omistajille, kertoo tiedotteessa Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri

Kesällä Suomessa kansallisesti käyttöön otettava Osakkeenomistajien oikeudet -EU-direktiivi pyrkii lisäämään päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja omistajien päätösvaltaa. Direktiivi tuo esimerkiksi johdon palkitsemisen etukäteen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Tällä hetkellä EU suunnittelee yhtenäisten yritysvastuukriteerien luomista koko unionin alueelle, mikä tekisi vastuullisuuden arvioimisesta myös sijoittajille helpompaa.

– Sijoittajabarometrin mukaan yleinen tapa huomioida vastuullisuus on poissulkea yrityksiä ja toimialoja salkusta. Se on yksi vaihtoehto. Toinen tapa on vaikuttaa yritysten toimintaan omistajana. Omistajien mahdollisuuksia käyttää vaikutusvaltaansa pitäisi helpottaa ottamalla käyttöön sähköiset yhtiökokoukset Suomessa. Maailmalta tästä on jo esimerkkejä. Digitaalinen etäosallistuminen ja -äänestäminen olisi mahdollista toteuttaa Suomessakin. Valtionyhtiöt voisivat toimia tässä edelläkävijöinä ja tienraivaajina, Lounasmeri ehdottaa.

Sijoittajabarometrin on toteuttanut maaliskuussa Tietoykkönen Oy. Kysely lähetettiin Suomen Osakesäästäjien jäsenille sekä Pörssisäätiön sähköisen uutiskirjeen tilaajille. Tutkimukseen vastasi 1961 ihmistä.