Keskustan Hannakaisa Heikkinen: Vastuu on vain kasvottomien kapitalistien

Kansanedustajan mukaan vain terveysyritysten ylin johto ja omistajat ovat vastuussa ongelmista.

– Ihmisten huoli ja suuttumus omasta ja läheistensä ihmisarvoisesta kohtelusta ja hyvästä hoidosta on enemmän kuin oikeutettu. Myös minua suututta, keskustan kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen totesi eduskunnassa keskiviikkona.

Heikkinen piti puolueensa ryhmäpuheen opposition vanhustenhoidon tilasta tekemää välikysymystä koskevassa keskustelussa. Hänen mukaansa jokaisella vanhuksella on oikeus inhimilliseen ja hyvään hoivaan. Julkisuudessa olleet laiminlyönnit osoittavat Heikkisen mielestä, että joissain sosiaali- ja terveysalan yhtiöissä ahneus on mennyt inhimillisyyden edelle.

– Olen toiminut pitkään vanhusten hoitajana ja hoitotyön johtajana niin Suomessa kuin ulkomailla. Korostan hyvän henkilöstöjohtamisen ja eettisten periaatteiden merkitystä hoitotyön arjessa. Tiedän kokemuksesta, että työntekijät niin julkisella kuin yksityisellä puolella sekä järjestöissä ovat osaavia ammattilaisia, jotka tekevät vaativaa ja vastuullista hoiva- ja hoitotyötä suurella sydämellä, Hannakaisa Heikkinen totesi.

Hänen mukaansa hoitajat eivät ole syyllisiä ongelmiin.

– Vastuu epäkohdista on vain ja ainoastaan näiden ”pörriäisten” ylimmällä johdolla ja omistajilla, kasvottomilla kapitalisteilla. Se ei riitä, että toimitusjohtaja eroaa. Toiminnan on muututtava – ja nopeasti, Heikkinen sanoi.

Mitoitus ensi kaudella

Hannakaisa Heikkisen mukaan keskustalainen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on puuttunut tilanteeseen nopeasti.

– Ministeri Saarikon viime perjantaina järjestämässä työkokouksessa sovittiin lista toimista, joilla osaltaan parannetaan vanhusten hoitoa ja hoivaa. On tärkeää, että nuo toimet toteutetaan nyt päättäväisesti.

Keskusta haluaa Heikkisen mukaan, että hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin sovitaan seuraavan hallituksen ohjelmassa.

– Keskusta esittää myös vanhusten kotihoitoon lisää henkilöstöä ja sitä, että jokaiselle ikäihmiselle taataan vähintään yksi lämmin ateria päivässä. Tavoitteemme on myös parantaa edelleen omaishoidon ja omaishoitajien tilannetta. Lisäksi ehdotamme vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamista.

Uudistus on ratkaisu

Sote-uudistuksen vieminen maaliin olisi Hannakaisa Heikkisen mukaan tärkein teko vanhusten hyväksi.

– Uudistuksen toteuttaminen on välttämätöntä, jotta tasa-arvoiset palvelut voidaan turvata jokaiselle suomalaiselle myös tulevaisuudessa ja mikä tärkeintä: maakunta- ja soteuudistus laittaa stopin tälle vanhusten hoivan hallitsemattomalle kilpailutukselle.

Oleellinen parannus vanhusten hoivan nykytilanteeseen on Heikkisen mukaan se, että kuntien kilpailutukset jäävät historiaan.

– Maakunnilla on pieniin kuntiin verrattuna paremmat edellytykset myös valvoa palvelujen laatua. Tehokkaamman valvonnan lisäksi on otettava käyttöön myös tuntuvat uhkasakot.

Heikkisen mukaan kaikkia hoito- ja hoiva-alan yrityksiä ei kannata mustamaalata. Etenkin pienissä yrityksissä omistajat tekevät hänen mukaansa useimmiten itsekin päivittäistä hoivatyötä.

Hannakaisa Heikkinen tyrmää ”vääristelevän puoluepolitikoinnin” vanhusten asioilla.

– Ihmiset odottavat meiltä päättäjiltä ymmärrystä arjesta ja yhdessä tehtäviä päätöksiä, joilla vanhusten hoitoa ja hoivaa parannetaan.

– Suomen arvoinen teko on, että eduskuntavaalien läheisyydestä huolimatta pystymme yhteistyöhön ja parantamaan vanhustenhoidon tilaa kestävästi. Vanhukset tarvitsevat riittävän määrän hoitajia, jotta arki on turvallista ja hoitajilla on aikaa vanhuksille.