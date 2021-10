”Vastenmielistä” – Erkki Tuomioja tylyttää MTV:llä eduskunnan keskusteluja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä kyselytuntien taso on romahtanut.

SDP:n konkarikansanedustaja Erkki Tuomioja tylyttää MTV:llä eduskunnan televisioituja torstain kyselytunteja.

– Vastenmielistä. Taso on romahtanut. Asioita ei haluta selvittää ministereiltä vaan ennemmin yritetään nolata tarkoitushakuisesti. Rumasti sanottuna keskustelu on räksyttämistä. Tämä on ollut havaittavissa nyt parin vaalikauden ajan. Hallitukset ovat yrittäneet olla asiallisia, vaikka kysymykset olisivat typeriä, Tuomioja sanoo.

Kansanedustajan mukaan keskusteluissa päästäisiin rakentavampaan suuntaan, jos hallitus-oppositio-asetelmaa lievennettäisiin.

– Kyselytunnin on oltava ennen muuta oppositiota varten, mutta hallituspuolueillakin olisi kysyttävää. Ja tavallisellekin kansanedustajille voisi antaa enemmän kysymyksiä eikä vain eduskuntaryhmien nimeämille pääkysyjille, Tuomioja pohtii.

Monet kokeneet kansanedustajat kertovat MTV:lle huomanneensa muutoksen keskustelukulttuurissa. Yksi heistä on kokoomuksen Ilkka Kanerva.

– Keskustelukulttuuri on vähän karannut käsistä. Ei sitä käy kieltäminen. Kyselytunnilla ei usein vastata siihen, mitä kysytään. Sitten puhutaan toistemme ohi, Kanerva sanoo.