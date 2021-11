Vastaus raja-asemista: Pekka Haavisto sumuttaa käsitteillä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksesta vaaditaan mahdollisuutta keskeyttää turvapaikkahakemusten käsittely.

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopran mukaan pelkkä raja-asemien sulkeminen ei auta, jos Suomi joutuu hybridioperaation ja laajamittaisen maahantulon kohteeksi.

Kopra kommentoi Twitterissä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) Ylen Ykkösaamun haastattelua. Siinä ministeri totesi, että laki mahdollistaa jo nyt raja-asemien sulkemisen määräajaksi.

Kopran mukaan tämä ei yksin ratkaise ongelmaa, koska siirtolaiset eivät välttämättä tule raja-asemien kautta maahan. Kokoomuksesta onkin vaadittu lakimuutosta, joka mahdollistaisi turvapaikkahakemusten käsittelyn keskeyttämisen, jos Suomi joutuu Puolan ja Liettuan tavoin hybridivaikuttamisen kohteeksi.

– Raja-asemien sulkeminen ei estä laitonta maahantuloa eikä poista velvoitetta käsitellä turvapaikkahakemusta, kun kuka tahansa ”kiinni olevan rajan” yli tullut suomalaisen viranomaisen nähdessään sitä pyytää. Pekka Haavisto sumuttaa käsitteillä, Kopra twiittaa.

Valko-Venäjän ja Puolan rajalle on viime kuukaisen aikana kerääntynyt tuhansia ihmisiä, jotka pyrkivät Euroopan unionin alueelle. Valko-Venäjän on kerrottu kuljettaneet järjestelmällisesti siirtolaisia rajoille. Maan toimia on kuvailtu hybridi-iskuksi.

