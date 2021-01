Vastaus keskustalle: Syyllinen ahdinkoon löytyy peilistä

Puolue valmistautuu kriisitunnelmissa kuntavaaleihin.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan keskustavaikuttajien on turha syyttää mediaa puolueen alhaisesta kannatuksesta.

Hän viittaa Iltalehden haltuunsa saamiin viesteihin, joiden mukaan puolueen johtoa ja sisäpiiriä risoo muun muassa huono julkisuus viestimissä.

– Tottahan se on, että mediatalot ovat puolensa valinneet, entinen ministeri ja kansanedustaja Seppo Kääriäinen viestittelee puheenjohtaja Annika Saarikolle ja muulle ydinryhmälle.

Kokoomuksen Wallinheimo on eri mieltä keskustavaikuttajien analyysin kanssa.

– Kyllä keskusta teki ihan itse valintansa ja mennä vasemmistohallitukseen. Peilistä taitaa kuitenkin löytyä syyllinen, hän tviittaa.

Julkisuuteen vuotaneen viestiketjun mukaan puolue valmistautuu kriisitunnelmissa kuntavaaleihin. Sisäpiiri on huolestunut puolueen imagosta, joka ajaa kannattajia perussuomalaisiin.

– PS:n kannatus on suurinta siksi, että he ovat saaneet, median tuella perille viestinsä, että keskusta on hallituksessa viher-vasemmiston apupuolue. Vihreät ja vasemmisto vievät ja keskusta vikisee. Tosielämässä näin ei toki ole, mutta niin on, jos siltä näyttää, kirjoittaa puolueen pitkäaikainen vaikuttaja Jussi Yli-Lahti.

Kokoomuksen entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola kehottaa keskustaa kirkastamaan viestiä.

– Kertokaa toki siitä tosielämästä, keskusta. Miten arvonne näkyvät, hän kysyy Twitterissä.

Mielenkiintoinen juttu lehdessä. Kuulemma keskustavaikuttajien mukaan ”mediatalot ovat puolensa valinneet”. Eivät muuten ole. Kyllä ⁦@keskusta⁩ teki ihan itse valintansa ja mennä vasemmistohallitukseen. Peilistä taitaa kuitenkin löytyä syyllinen? https://t.co/s8nfgRXqX2 — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) January 31, 2021

Keskustan viestiketjussa surraan imagoa "että Keskusta on hallituksessa viher-vasemmiston apupuolue. Vihreät ja vasemmisto vievät ja Keskusta vikisee. Tosielämässä näin ei toki ole…". Kertokaa toki siitä tosielämästä @keskusta. Miten arvonne näkyvät?https://t.co/xYTcKdzMZH — Eija-Riitta Korhola (@ER_Korhola) January 31, 2021