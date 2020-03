Vastauksia kysymyksiin kokoontumisten rajoituksista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääsääntönä on jokaisen vastuu noudattaa omaehtoisesti ohjeita.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus linjasi maanantaina lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa.

Oikeusministeriön mukaan eri ministeriöihin ja virastoihin tulee nyt paljon kyselyjä hallituksen linjausten soveltamisesta käytännössä.

Oikeusministeriö on koonnut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koskien linjausta: ”Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.” Vastauksia täydennetään jatkuvasti.

Pääsääntö on se, että jokaisella aikuisella on vastuu noudattaa omaehtoisesti kokoontumisrajoituksia ja ohjeita sosiaalisen etäisyyden pitämisestä. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset niitä noudattavat.

– Jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa, ihmisten pitää vältellä sosiaalista kanssakäymistä mahdollisimman paljon. Näin on tehtävä, jotta suojataan riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä ja terveydenhuoltojärjestelmä ei ylikuormitu, oikeusministeriö toteaa.

Oikeusministeriö: Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta