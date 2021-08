Vastarintajoukot valtasivat alueita Talibanilta

Entiset Pohjoisen liiton taistelijat panevat Talibanille kampoihin.

Afganistanin puolustusministeri, kenraali Bismillah Muhammadi kertoo, että entiset Pohjoisen liiton taistelijat ovat vallanneet Baghlanin maakunnassa kolme piirikuntaa (Puli Hisar, Dih Salah ja Banu). Noin 300 miehen joukko surmasi 36 talibania ja haavoitti kymmeniä. Ryhmittymän nimi on ”Yleiset vastarintajoukot” ja johtajanaan Khair Muhammad Andarabi.

Panjshirin laakso ja sitä ympäröivät maakunnat Baghlan, Panjshir ja Parwan ovat vanhaa Talibania vastaan vuoteen 2001 asti taistelleen Pohjoisen liiton tukialuetta. Alue sijaitsee 150 kilometriä koilliseen pääkaupunki Kabulista. Panjshirin laaksoa asuttavat pääasiassa tadžikit, eikä se antautunut 1980-luvulla neuvostojoukoille eikä 1990-luvulla pataanijohtoiselle Talibanille.

Alue oli aikanaan Panjshirin leijonana tunnetun, al-Qaedan vuonna 2001 murhaaman, sotaherran Ahmad Shah Masudin tukialuetta. Nyt Talibanin-vastaista taistelua jatkaa hänen poikansa Ahmad Masud, joka on saanut sotatieteellisen koulutuksensa Britanniassa. Vastarinta-alueelle on paennut puolustusministeri Muhammadin lisäksi varapresidentti, edelleen voimassa olevan Afganistanin perustuslain mukaisesti, vs. presidentti Amrullah Saleh.

– En koskaan, en milloinkaan, en missään olosuhteissa kumarra Taliban-terroristeja. En koskaan petä sankarini Ahmad Shah Massoudin, tuon komentajan, legendan ja opastajan, henkeä ja perintöä, vannoi Saleh tviitissään.

I will never, ever & under no circumstances bow to d Talib terrorists. I will never betray d soul & legacy of my hero Ahmad Shah Masoud, the commander, the legend & the guide. I won't dis-appoint millions who listened to me. I will never be under one ceiling with Taliban. NEVER. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 15, 2021

Public’s Resistance Forces under Khair Muhammad Andarabi claim that they have captured Pol-e-Hesar, Deh Salah and Banu districts in #Baghlan and advancing towards other districts. They are saying that the Taliban did not act in the spirit of a general amnesty. #Taliban pic.twitter.com/AS8isXlwNC — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 20, 2021