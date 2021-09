Vastamielenosoittajat lähtevät kadulle torjumaan Elokapinaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tavanomaista, kuten melkeinpä asialle kuin asialle, sanoo poliisi.

Ympäristöjärjestö Elokapinan mielenosoitus keskiviikkona saa rinnalleen vastamielenosoituksen. Asiasta on tehty ilmoitus poliisille, sanoo ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisilaitokselta.

– Se on tavanomainen vastamielenosoitus, kuten melkeinpä asialle kuin asialle, Porola sanoo.

Hänen mukaansa kyse on muutaman kymmenen ihmisen protestista Elokapinan varsinaiselle mielenosoitukselle. Elokapinan mukaan sen mielenosoitukseen Helsingin keskustassa osallistuu noin tuhat ihmistä. Porolan mukaan vastamielenosoitus lisännee hieman poliisin työmäärää.

– Neuvotteluja pitää käydä senkin joukon kanssa, että asiat sujuvat turvallisesti ja laillisesti. Meillä on lähtökohta se, että kaikki noudattavat lakia.

Elokapina on ilmoittanut, että se katkaisee keskiviikosta lähtien liikenteen Mannerheimintiellä. Poliisi on kuitenkin todennut, ettei tämä käy päinsä ja että mielenosoitus pitää siirtää muualle, esimerkiksi Kansalaistorille. Neuvotteluja on käyty, mutta ne eivät ole edenneet.

Mannerheimintiellä siis alkaa tapahtua keskiviikkona?

– Meidän näkemyksemme on se, että ei ala tapahtua, mutta jollakulla muulla voi olla jotain muuta ajatusta, Porola sanoo.

Elokapinan mielenosoituksen on määrä kestää kymmenen päivää. Järjestön mukaan se aiheuttaa kohtuullista haittaa liikenteelle.

Lue myös: MTV: ”Poliiseja ei riitä vahtimaan 10 päivän telttaleiriä Mannerheimintiellä”