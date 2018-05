Vastaehdokas vitsaili Vladimir Putinista: Presidenttiään ei voi valita

Ksenia Sobtshakin mukaan Venäjän poliittisen tilanteen muuttamiseksi ei ole paljon tehtävissä.

Venäjän presidentinvaaleissa ehdolla olleen Ksenia Sobtshakin mukaan valituksi tulleen presidentti Vladimir Putinin ylivoima on ”valtava ongelma ja haaste”.

Putin sai maaliskuisissa vaaleissa 76,66 prosenttia äänistä. Toiseksi eniten ääniä sai Pavel Grudinin, 11,8 prosenttia.

”Tiedättekö, Venäjällä on sanonta: On kolme asiaa, joita ihminen ei voi valita. Vanhempiaan, sukupuoltaan ja presidenttiään”, Lontoossa yleisötilaisuuden pitänyt Sobtshak vitsaili The Guardianin mukaan.

Sobtshakin oma äänisaalis vaaleissa oli 1,6 prosenttia.

”Olin tietysti pettynyt tulokseen. Odotin enemmän.”

Sobtshakin ehdokkuus herätti Venäjällä erilaisia epäilyjä. Hänen tehtävänänsä epäiltiin muun muassa olevan liberaalin opposition häpäiseminen ja toimiminen Putinin pelinappulana.

Vuosia tosi-tv-ohjelman juontajana toiminut Sobtshak on tottunut politiikkaan koko ikänsä. Hänen isänsä Anatoli Sobtshak toimi Pietarin pormestarina vuodesta 1991 vuoteen 1996. Isä tunsi Putinin ja tuki tätä poliittisissa pyrkimyksissä.

Anatoli Sobtshak kuoli vuonna 2000.

Tytär Sobtshak ei ole päässyt Venäjän mediassa irti viihdejulkkiksen leimastaan. Hän on kautta aikojen kolmas nainen, joka on pyrkinyt Venäjän presidentiksi.

”Se on Venäjä, patriarkaalinen yhteiskunta. Meillä on seksismiä, ja se on laaja-alaista. Politiikassa on vain vähän naisia. Perheväkivalta on dekriminalisoitu. Naisille maksetaan keskimäärin 30 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehille. Se on surullista, mutta ainoa mitä voi tehdä on taistella sitä vastaan”, Sobtshak sanoo.

Hän on ilmoittanut perustaneensa uuden puolueen yhdessä poliitikko Dmitri Gudkovin kanssa.

”Tilanteen muuttamiseksi ei ole paljon tehtävissä, mutta on yritettävä”, Sobtshak sanoo.