Vastaanottokeskuksissa 30 koronatartuntaa

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla.

Vastaanottokeskuksissa on todettu tähän mennessä 30 koronatartuntaa, suurin osa niistä Uudellamaalla.

Suomessa on 40 vastaanottokeskusta, joista kuudessa on todettu tartuntoja. Keskuksissa on kirjoilla noin 7700 ihmistä, joista noin 4400 asuu vastaanottokeskuksissa.

– Espoossa Nihtisillan vastaanottokeskuksessa kaupungin tartuntatautilääkäri on tehnyt tartuntojen takia päätöksen aloittaa laajempi testaus. Teemme yhteistyötä keskuksen toiminnasta vastaavan Luona Oy:n ja terveysviranomaisten kanssa tilanteen hoitamiseksi, tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirastosta kertoo.

Keskuksia ylläpitävät esimerkiksi kunnat, SPR ja yritykset. Maahanmuuttovirasto vastaa kahdesta valtion vastaanottokeskuksesta Oulussa ja Joutsenossa sekä säilöönottoyksiköistä Helsingissä ja Joutsenossa.

Virasto on antanut keskuksille varautumis- ja toimintaohjeita tammikuusta alkaen. Ohjeistuksia arvioidaan ja päivitetään tilanteen mukaan.

Vastaanottokeskuksiin on suunniteltu tila- ja majoitusratkaisuja mahdollisia karanteeni- ja eristystilanteita varten. Keskuksille on annettu mahdollisuus hankkia tarvittaessa tilapäisesti erillisiä lisätiloja, jotta tarvittavia järjestelyjä voidaan toteuttaa.

– On selvää, että korona koskettaa myös vastaanottokeskusten asiakkaita ja työntekijöitä, vaikka varotoimia onkin otettu kattavasti käyttöön. Keskusten toimitilat ovat usein haastavat, mutta olemme onnistuneet laskemaan keskusten keskimääräistä käyttöastetta, mikä on osaltaan tuonut helpotusta tilanteeseen, Snellman kertoo.

Asiakkaiden siirtoja keskusten välillä tehdään epidemian aikana mahdollisimman vähän.

Vastaanottokeskuksia on myös pyydetty hankkimaan tarvittavia suojavarusteita. Suojavarusteista on kuitenkin vielä pulaa, ja varustehankintoja on jatkettava aktiivisesti.

Koronatilanne näkyy monin tavoin myös vastaanottokeskusten arjessa. Keskusten siivousta on tehostettu, ja ruokailuita on porrastettu. Vastaanottokeskuksissa on karsittu tilapäisesti vapaa-ajan toimintaa. Henkilökohtaista asiointia vastaanottokeskuksissa pyritään rajoittamaan, ja ulkopuolisten vierailut on toistaiseksi kielletty.

Vastaanottokeskukset välittävät turvapaikanhakijoille ohjeita koronasta ja poikkeusoloista useilla kielillä. Esimerkiksi tärkeää tietoa koronan ehkäisystä, Suomessa vallitsevista poikkeusoloista ja kokoontumisrajoituksista on tarjottu yleisimmillä hakijoiden äidinkielillä.