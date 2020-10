Vastaamon toimitusjohtajan uskotaan tienneen vuoden 2019 tietomurrosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimitusjohtaja Ville Tapio on irtisanottu tehtävistään

Tietoturvaskandaalin keskellä oleva Psykoterapiakeskus Vastaamo kertoo tiedotteessaan, että yhtiön toimitusjohtaja Ville Tapio on sanottu irti tehtävistään. Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri vastaa toistaiseksi yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisesta yhdessä yhtiön johtoryhmän kanssa.

Vastaamon mukaan kyberturvayhtiö Nixun asiantuntijoiden tekemä selvitystyö on edennyt. Nixu on jakanut ajantasaista tietoa tutkinnasta Keskusrikospoliisille sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Tiedotteen mukaan vaikuttaa selvitysten perusteella todennäköiseltä, että asiakastietokannan varastamiseen johtanut tietomurto on tapahtunut marraskuussa 2018. Vastaamon asiakastietojärjestelmän suojauksessa kerrotaan olleen puute, jota hyödyntämällä rikolliset ovat päässeet käsiksi silloiseen asiakastietokantaan.

– Nykytiedon mukaan järjestelmään on voitu tunkeutua myös maaliskuun 2019 puoliväliin asti. Tiedossamme ei ole, että tietokanta olisi varastettu marraskuun 2018 jälkeen, mutta on mahdollista, että yksittäisiä tietoja on tarkasteltu tai kopioitu, tiedotteessa kerrotaan.

Selvityksessä on paljastunut, että yhtiöön kohdistui toinen tietomurto maaliskuun puolivälissä 2019.

– Vaikuttaa ilmeiseltä, että tässä kohtaa yhtiön toimitusjohtaja on ollut tietoinen tietomurrosta ja saanut tietoonsa Vastaamon tietoturvapuutteet. Maaliskuussa 2019 toteutettu hyökkäys sai Vastaamon korjaamaan asiakastietojärjestelmän suojauksessa olleen puutteen ja tekemään muita tietojärjestelmiä suojaavia toimenpiteitä, yrityksestä kerrotaan.

Tiedotteen mukaan yhtiön nykyiselle hallitukselle ja pääomistajalle ei ole kerrottu maaliskuun 2019 tietomurrosta eikä yhtiön järjestelmissä olleista tietoturvapuutteista.

Vastaamo kertoo, ettei selvityksessä ole ollut mahdollista saada täyttä varmuutta asioiden kulusta.

– Sen perusteella on kuitenkin ilmeistä, että Vastaamon tietoturvassa on ollut puutteita, joiden myötä rikolliset ovat päässeet tunkeutumaan tietokantaan maaliskuun puoliväliä 2019 edeltävänä ajankohtana.