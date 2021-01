Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Selvitystilasta huolimatta yhtiön toiminta jatkuu toistaiseksi.

Psykoterapiakeskus Vastaamo on asetettu selvitystilaan, yhtiö kertoo perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Asiasta päätettiin Vastaamon yhtiökokouksessa torstaina. Selvityksessä selvitetään yhtiön varat ja velat sekä selvitään, onko liiketoimintaa tai sen osia mahdollista realisoida. Mikäli selvityksessä ilmenee, että yhtiön velat ovat sen varoja suuremmat, Vastaamo tullaan hakemaan konkurssiin.

Selvitystilasta huolimatta yhtiö kertoo pyrkivänsä jatkamaan toimintaa toistaiseksi ja rohkaisee asiakkaitaan jatkamaan terapiaansa.

Psykoterapiakeskus Vastaamon kymmenientuhansien potilaiden tietoja on päätynyt vääriin käsiin tietomurtojen seurauksena. Tiedoilla on myös yritetty kiristää potilaita, ja niitä on vuodettu pimeään verkkoon.

Vastaamon entinen toimitusjohtaja Ville Tapio ja hänen vanhempansa myivät yhtiön keväällä 2019 nykyiselle omistajalle Intera Partnersille. Ville Tapio irtisanottiin toimitusjohtajan tehtävästä sen jälkeen, kun tietomurtotapaus tuli ilmi lokakuussa.

Tietomurron jälkeen Vastaamon omistajaksi tullut pääomasijoitusyhtiö Intera Partners on tehnyt tutkintapyynnön yrityskaupoista. Intera Partnersin mukaan yrityskauppoja ei olisi tehty, mikäli tietomurto olisi ollut tuolloin tiedossa.