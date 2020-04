”Vasta-ainetestaus lyhentäisi Suomen sulkua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK:n asiantuntijalääkärin mukaan testaus olisi mahdollista jo noin viikon sisällä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaaran mukaan vasta-ainetestaukset voisivat aikaistaa yhteiskunnan ulospääsyä koronakriisin akuutista vaiheesta.

Hän arvioi testaukseen käytetyn rahamäärän maksavan itsensä takaisin.

– Suomen on syytä lisätä koronatestauksia kahdella tasolla – koskien sekä taudin havaitsemista että sen jälkeisen immuniteetin selvittämistä. Viime mainittu testauslinja eli niin sanottu vasta-ainetestaus on Suomessa mahdollista jo noin viikon sisällä. On päättäjistä kiinni, kuinka laajamittaisesti se otetaan käyttöön, Rytivaara kirjoittaa blogissaan.

Vasta-ainetestauksella selvitetään, onko ihminen jo sairastanut taudin ja saanut siihen vastustuskyvyn. Tiedon avulla voisi turvallisesti palata työhön ilman tartunta- tai sairastumisriskiä.

– Jos vasta-ainetestaus saataisiin tehokkaasti ja kattavasti käyttöön, voisimme lyhentää yhteiskunnan seisokkia merkittävästikin. Vastaavasti jokainen päivä, jonka Suomi on kiinni, syventää kriisin jälkeistä taloudellista ja sosiaalista ahdinkoa, Auli Rytivaara varoittaa.

Hänen mukaansa kaikkien oireilevien henkilöiden tulisi päästä koronavirustesteihin.

– Avainasemassa on altistuneiden nopea jäljittäminen, jos testitulos on positiivinen. Samoin positiivinen testitulos tulisi saada viiveettä myös työnantajalle, jotta ehkäisytoimenpiteet työpaikalla voidaan suorittaa, Rytivaara jatkaa.