Korona lisääntyykin kurkussa, vasta-aineet yllättävän hitaita

Tuoreen saksalaistutkimuksen mukaan immuunijärjestelmän tuottamat vasta-aineet eivät tuhoa koronavirusta yhtä äkillisesti kuin monissa muissa sairauksissa. Virus on vaikeasti tavoitettava, ovela, sitkeä ja saattaa vältellä tavanomaisia rokotteita.

Tartunnan toisella viikolla alkavaa vasta-ainetuotantoa seuraa virusmäärien ”hidas mutta tasainen” väheneminen. The Daily Beastin haastatteleman professori David Ostrovin mukaan havainto muistuttaa tietyiltä osin HIV:n toimintaa.

– Tämä tarkoittaa, että vasta-aineet eivät siivoa virusta tehokkaasti. Tällä on merkitystä virusten ja rokotteiden toiminnan kannalta, Floridan yliopistossa työskentelevä Ostrov sanoo.

Hän huomauttaa, että esimerkiksi HIV:iä ja hepatiitti C -virusta vastaan muodostuvat vasta-aineet eivät poista taudinaiheuttajaa elimistöstä. HIV:iä voidaan nykyisin hoitaa tehokkaasti lääkeyhdistelmällä, joka pitää sairauden kurissa viruksen läsnäolosta huolimatta.

– Näitä viruksia vastaan on yritetty turhaan kehittää rokotteita. Rokotestrategiaan ei siis kannata suhtautua ylimielisesti, David Ostrov toteaa.

Korona alkaa tutkimuksen mukaan lisääntyä kurkussa, ei keuhkoissa. Potilaiden nielusta löydetyt virusmäärät olivat korkeita jo aivan taudin alkuvaiheessa, minkä uskotaan vauhdittaneen koronaviruksen leviämistä oireettomien tai vähäoireisten henkilöiden kautta. Taudin myöhemmässä vaiheessa virus lisääntyy SARS:n tapaan pääosin keuhkoissa.

Etelä-Koreassa on kerrottu tapauksista, joissa virusta on havaittu henkilöiltä, jotka ovat jo parantuneet Covid-19-sairaudesta. Todennäköisesti kyseessä ovat tartuntakyvyttömät viruspartikkelijäämät.

Maailman terveysjärjestö WHO suhtautuu edelleen toiveikkaasti rokotekehitykseen, sillä eläinkokeiden perusteella vasta-aineet voivat antaa pitkäaikaisenkin suojan tartuntaa vastaan.

Yhteensä yli 70 rokoteohjelmasta jo viisi hanketta on edennyt kliinisiin tutkimuksiin.

Another reassuring insight is that, as these patients’ immune systems revved up and produced antibodies, they stopped producing viable viruses. The researchers could still detect bits of the virus, but they couldn’t find evidence that, among those bits, there was any virus…

— Peter Kolchinsky (@PeterKolchinsky) April 6, 2020