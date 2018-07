Vasemmistopopulistin uskotaan nousevan Meksikon presidentiksi

Vanhat valtapuolueet eivät nauti suosiota.

Meksikossa presidenttiys on rajattu yhteen kuusivuotiskauteen, joten Enrique Peña Nietolle valitaan seuraaja tänään järjesttävissä vaaleissa. Ennakkosuosikki on kansallismielinen vasemmistopopulisti Andrés Manuel López Obrador (64), joka on Kansallisen uudelleensyntymisen puolueen (MORENA) perustaja ja pääkaupunki Méxicon entinen hallintojohtaja (2000-2005). Obrador on luvannut mullistaa Meksikon ja syyttänyt vanhoja puolueita ”mafiavallasta”.

Väistyvän Peña Nieton edustaman Institutionaalisen vallankumouspuolueen PRI:n José Antonio Meade (49), Kansallisen toimintapuolueen (NAP) Ricardo Anaya (39) ja sitoutumaton ehdokas Jaime Rodríguez Calderon (60) ovat jäämässä kauas López Obradorin taakse kyselyiden mukaan. Meksikon historiassa sosiaalidemokraattinen PRI on pitänyt hallussaan presidentinvirkaa vuosina 1929-2000, jonka jälkeen maata johti 12 vuoden ajan sen historiallinen kilpailija konservatiivinen NAP. Myös sitoutumattoman Rodriguezin tausta on PRI:ssä.

Presidentti Peña Nieton kaudella Meksikon kaaos on vain pahentunut. Viime vuonna yli 25 000 meksikolaista murhattiin. Huumekartellien väkivallan lisäksi maata vaivaa krooninen korruptio. Näiden lisäksi öljyntuottajamaan kansantaloutta rasittaa öljyn hinnan lasku, jonka myötä maan valuutta peso on heikentynyt suhteessa dollariin. Maan väestöstä 40 prosenttia elää köyhyydessä.

Presidentin lisäksi meksikolaiset valitsevat 128 senaattoria ja 500 kansanedustajaa sekä osavaltioiden ja paikallishallintojen edustajia. Yhteensä äänioikeutettuja on peräti 88 miljoonaa.