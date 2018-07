Vasemmistopopulisti vaalivoittoon Meksikossa

Andrés Manuel López Obrador on voittanut Meksikon sunnuntain presidentinvaalit äänivyöryllä. CNN:n mukaan kuusivuotiskaudelle valittu Obrador keräsi yli 50 prosentin äänisaaliin ja päihitti selvästi toiseksi suosituimman ehdokkaan, konservatiivisen Ricardo Anayan.

New York Timesin mukaan Obradorin voitto mullistaa Meksikon poliittisen kentän. Hän on maan ensimmäinen vasemmistojohtaja vuosikymmeniin. Vaalivoittoa pidetäänkin osoituksena kansan kyllästymisestä jatkuvaan väkivaltaan, korruptioon ja köyhyyteen.

Obrador lupasi kampanjassaan korjata meksikolaisten suurimmat huolenaiheet. Moni kuitenkin epäilee hänen hallituksensa kykyä puuttua Meksikon ongelmiin. Luvatut sosiaaliohjelmat tulevat erittäin kalliiksi ja rahaa on vaikea löytää vahingoittamatta Meksikon taloutta.

Korruptoituneista poliitikoista voi myös olla vaikea päästä eroon etenkin silloin, kun osa heistä on kuulunut presidentin omaan kampanjaväkeen. Huumekartellien väkivaltaan puuttuminen on niin ikään osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi aiemmille Meksikon johtajille.

Obrador on suhtautunut varsin kriittisesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin ja arvostellut presidentin ehdotusta maiden rajalle rakennettavasta muurista. Meksikon tuleva presidentti on myös luvannut pitää kiinni Trumpin parjaamasta NAFTA-vapaakauppasopimuksesta.

Trump reagoi vaalitulokseen tyynesti. Hän onnitteli Obradoria Twitterissä.

– Odotan innolla yhteistyötä hänen kanssaan. Paljon on tehtävissä sekä Yhdysvaltojen että Meksikon hyväksi, hän kirjoitti.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

