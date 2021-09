Vasemmistopoliitikon puheita ihmetellään: Kuka Suomessa omistaa 67 miljardia?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jussi Saramon arviot eivät vaikuta todenmukaisilta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja 1. varapuheenjohtaja Jussi Saramo väitti, että pelkästään maastapoistumisverolla voidaan kymmenkertaisesti tilkitä koko hallituksen budjetin 6,7 miljardin alijäämä.

-Pelkästään yksi veronvälttelijä siirtää helposti kymmenkertaisen määrän varallisuutta pois maasta porsaanreiän kannustamana. Vero ei siis vain lyhyen ajan fiskaalinen, vaikka toki tuottokin kasvaa paljon suuremmaksi, Saramo kirjoitti tviitissään 9. syyskuuta 2021.

Muut Twitter-keskustelijat ihmettelevät, miten yksi henkilö voisi siirtää Suomesta pois alijäämää kymmenkertaisesti vastaavan summan eli 67 miljardia euroa. Myös Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden lehtori Matti Muukkonen ihmettelee, missä Suomessa on tällaisia summia olemassa.

– Kuinkahan monta näitä 67 miljardin omaisuuden omaavia suomalaisia yksityishenkilöitä on? Ja miksi aiotun veron tuotto sitten on vain 25 miljoonaa? ihmettelee Muukkonen tviitissään.



Lopuksi huomautetaan Forbesiin viitaten, että Suomessa on vain seitsemän miljardööriä, joista neljä on Herlinejä. Suomen rikkain mies on Antti Herlin 5,5 miljardin euron omaisuudellaan.

