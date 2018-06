Vasemmistonuoret kehottaa ilmiantamaan pomoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistonuoret aloittaa tänään Ilmianna pomosi -kampanjan, jolla järjestö haastaa työntekijät kertomaan työpaikoillaan tapahtuneista väärinkäytöksistä.

Vasemmistonuorten mukaan kampanjan tarkoituksena on herättää keskustelua erityisesti nuorten kesätöissä kokemista ongelmista ja tarjota ratkaisuja epäkohtien korjaamiseksi.

Kampanjan aikana Vasemmistonuoret julkaisee työntekijöiden kokemuksia sekä tarjoaa neuvoja tilanteisiin, joissa työntekijän oikeuksia ei kunnioiteta. Ilmiannon jättäjä voi viitata työnantajaansa suoraan tai jättää työpaikkansa nimeämättä. Järjestö kerää kokemuksia verkkolomakkeella 20. elokuuta saakka.

– Kampanja muistuttaa, että nuoret kohtaavat työelämässä paljon epävarmuutta ja hyväksikäyttöä, sanoo Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan.

Vasemmistonuorten mielestä nuorten työoikeuksien nostaminen tapetille on erittäin ajankohtaista etenkin nyt, kun Juha Sipilän (kesk.) hallitus on tehnyt suuria nuoriin kohdistuneita heikennyksiä leikkaamalla sekä opintotuesta että koulutuksesta.

– Viime vuosien poliittiset päätökset ovat kasvattaneet nuorten työelämän epävarmuutta ja kovaa kilpailua entisestään. Moni työnantaja on hyödyntänyt tilannetta omaksi parhaakseen. Kampanjan tavoitteena on tuoda ongelmat esiin ja tarjota niihin ratkaisuja. Tavoitteena on muuttaa vallitsevaa ajattelumallia, jonka mukaan työelämän epäoikeudenmukaisuus kuuluu nuorten työelämän arkeen, sanoo Zidan.