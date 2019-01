Vasemmiston vaalirahoittaja on hoivabisneksen jätti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sdp:n ja vasemmistoliiton hallitsemasta Tradekasta tuli vuosi sitten hoiva-alan suurtoimija.

Monet poliitikot ovat tuominneet hoiva- ja terveysyritys Esperi Caren toiminnan ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kommentit yhtiön valvonnasta. Sdp:stä arvostelua on esittänyt muun muassa puheenjohtaja Antti Rinteen viestintäavustaja Dimitri Qvintus. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen totesi tapauksen olevan ”karu esimerkki siitä, miten vanhimpien ja heikoimpien hyvinvoinnin kustannuksella tehdään valtavia voittoja”.

Vasemmistopuolueiden hallitsema monialakonserni Tradeka on itse mukana alan liiketoiminnassa. Tradeka osti vajaa vuosi sitten terveysyhtiö Med Groupin hoivan, ensihoidon ja julkisen terveyden palvelut.

Med Groupin brandinimi alalla on Onni. Se on Suomen suurin kotiin vietävien hoivapalveluiden kuten vanhusten kotihoidon tuottaja ja henkilökohtaisen avustamisen markkinajohtaja. Med Groupilla on 3000 työntekijää ja vuonna 2017 sillä oli 100 miljoonan euron liikevaihto.

Suomen Kuvalehti kertoi joulukuussa, että Tradeka antoi syksyn 2017 kuntavaaleissa tukea 105 Sdp:n ja vasemmistoliiton ehdokkaalle, yhteensä 52 500 euroa. Vaalirahaa saivat Tradekan hallintoelimissä, pääluottamusmiehenä tai työsuojeluvaltuutettuna toimivat.

Sdp:n kansanedustajista kuntavaalituen saivat Tradekan hallituksen entinen jäsen Eero Heinäluoma sekä Jukka Gustafsson, Maria Guzenina, Ilkka Kantola, Anneli Kiljunen, Johanna Ojala-Niemelä ja Tytti Tuppurainen.

Tradekan hallituksen puheenjohtaja on entinen Sdp:n puoluesihteeri Markku Hyvärinen. Edustajistoon kuuluvat muun muassa Li Andersson, Paavo Arhinmäki, Antti Lindtman, Maria Guzenina, Ilkka Kantola, Aino-Kaisa Pekonen ja lukuisat muut vasemmistopuolueiden nykyiset ja entiset kansanedustajat.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa Tradeka tulee antamaan jokaiselle ehdokkaalleen tukea 2 500 euroa.

Juha Sipilän mukaan hoivapalveluiden ulkoistaminen ei sinänsä ole ongelma kun yksityiset ja julkiset noudattavat samoja sääntöjä. Sipilä ohittaa tällä lausunnolla kokonaan sen keskeisen seikan ja eron, että yksityisten palveluiden tuotantoa ohjaa voitontavoittelu. — Li Andersson (@liandersson) January 28, 2019

Tämä uutinen on vuodelta 2016. Sen jälkeen #espericare:lla on mennyt taloudellisesti hyvin. Viime aikojen uutisten mukaan Esperi Caren asiakkailla ei ole mennyt hyvin. "Vakavia laiminlyöntejä", yhden asiakkaan epäillään kuolleen hoitovirheen takia jne.😡https://t.co/gqqAHn4nEf — Dimitri Qvintus (@DimitriQvintus) January 27, 2019

Kristiinankaupungissa epäillään useiden vakavien laiminlyöntien johtaneen jopa kuolemantapaukseen, mutta @juhasipila sanoo tapauksen osoittavan, että valvonta toimii. Mitä ihmettä? Olisiko jo aika myöntää #sote-yksityistämisen ongelmat?

#Espericare https://t.co/Jem31czQdC — Lauri Finér (@LauriFinest) January 27, 2019