Vasemmistolle historiallinen tappio Britanniassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työväenpuolue hävisi vuosikymmeniä hallitsemansa vaalipiirin.

Keskustavasemmistolainen Työväenpuolue on hävinnyt Hartlepoolin täytevaalit, uutisoi Sky News. Tappio on historiallinen, sillä kyseinen pohjoisenglantilainen Hartlepool on ollut puolueen hallussa aina vuodesta 1974, jolloin vaalipiiri luotiin.

Hartlepoolin uusi parlamenttiedustaja on konservatiivien Jill Mortimer, joka voitti toiseksi tulleen Työväenpuolueen ehdokkaan lähes 7000 äänellä.

Täytevaalit järjestettiin edellisen parlamenttiedustaja Mike Hillin erottua maaliskuussa. Hilliä syytetään seksuaalisesta häirinnästä.

Konservatiivien voittoa pidetään osoituksena pääministeri Boris Johnsonin luotsaaman puolueen kyvystä kerätä ääniä Työväenpuolueen perinteisesti hallitsemilta alueilta. Pohjois-Englannin ”punainen muuri” rakoili ensimmäisen kerran jo vuoden 2019 parlamenttivaaleissa, joissa Johnsonin konservatiivit saavuttivat suuren enemmistön.

Työväenpuolueessa tappio antanee aihetta itsepohdintaan, nimetön puoluelähde kommentoi. Puolue ei ole hänen mukaansa vielä muuttunut tarpeeksi ansaitakseen äänestäjien luottamuksen, Sky News uutisoi. Työväenpuolueen maltillinen ja vasemmistolaisempi siipi ovat viime vuosina kamppailleet vallasta puolueessa.

Britanniassa järjestettiin torstaina useita paikallisia vaaleja, joiden tuloksia odotetaan lähipäivinä.