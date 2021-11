Vasemmistoliitto vaatii kororokotteiden patenttien purkamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolueen mukaan on häpeällistä, että Suomi ja EU vastustavat purkua.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto kannattaa koronarokotteiden patenttien purkamista. Puolueen mielestä Suomen on osoitettava solidaarisuutta kehittyviä maita kohtaan ostamalla maille koronarokotteita ja tukemalla näiden omaa rokotetuotantoa.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto muistuttaa, että maailmanlaajuinen koronapandemia ei ole vielä ohi.

– Kun Suomessa ja kehittyneissä Euroopan maissa rokotekattavuus on onnistettu nostamaan jo varsin korkealle ja paluu normaaliin elämään on yhä lähempänä, maailman köyhissä maissa tilanne on jatkuvasti huonompi.

Rokotepulan taustalla on rokotteiden korkea hinta ja riittämätön tuotantomäärä. Rokotteita valmistetaan patenteilla, joihin rokotteita kehittävillä ylikansallisilla suuryrityksillä on yksinoikeus.

Vasemmistoliitto esittää, että koronarokotteiden patentit tulisi purkaa.

– Patenttien avaaminen mahdollistaisi rokotteiden laajamittaisen ja nykyistä edullisemman tuotannon. Samalla kannalla on myös noin sata maailman kehittyvää maata, Lääkärit ilman rajoja -järjestö sekä EU-parlamentin vasemmistoryhmä.

Vasemmistoliiton mielestä on häpeällistä sitä, että Euroopan unioni ja Suomi sen osana ovat vastustaneet patenttien purkamista pandemian hillitsemiseksi.

– Purkaminen olisi omiaan nopeuttamaan maailmanlaajuisen pandemian kuriin saattamista kuukausilla, jopa vuosilla.

Vasemmistoliiton mielestä Suomen tai Euroopan unionin on turha puhua solidaarisuudesta kehittyviä maita kohtaan, mikäli niitä ei auteta pääsemään yli koronapandemiasta.