Vasemmistoliitto tavoittelee vähintään 800 euron perustuloa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton tavoitteena on perustulo sosiaaliturvan uudistamisessa.

Hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen, kun sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) asettaa parlamentaarisen komitean valmistelemaan tiekartan sosiaaliturvauudistukselle.

– On korkea aika uudistaa pirstaleinen ja joustamaton suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä. Työ on valtava, mutta komitean nimittäminen on askel kohti oikeudenmukaista ja mahdollistavaa sosiaaliturvaa. Komiteassa luodaan yhteisymmärrystä uudistuksen suunnasta tietoon ja tutkimukseen perustuen, sanoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Hänen mukaansa ensivaiheessa on tärkeää yhdistää ja joustavoittaa monimutkaista sosiaaliturvajärjestelmää tavoitteena myöhemmin siirtyminen perustuloon.

Perustulojärjestelmässä kaikille täysi-ikäisille maksetaan säännöllisesti ja vastikkeetta rahaa toimeentuloa varten. Mallin rahoitukseksi verotusjärjestelmää pitäisi Arhinmäen mukaan uudistaa niin, että hyvätuloisilta perustulo käytännössä verotettaisiin pois.

– Parlamentaarisessa komiteassa tavoitteenamme on edetä mahdollisimman pitkälle kohti perustulon mallia. Uuden mallin on mahdollistettava työnteon ja yrittämisen yhdistäminen sosiaaliturvaan paljon nykyistä paremmin. Me haluamme purkaa byrokratia- ja kannustinloukkuja sekä luoda sanktioiden sijaan ihmisille mahdollisuuksia ja luottamusta.

Vasemmistoliitto tavoittelee pitkällä tähtäimellä vähintään 800 euron suuruista perustuloa, jolloin summa riittäisi korvaamaan nykyiset perusturvaetuudet ja perustoimeentulotuen.

– Jo perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perusturvan on oltava riittävällä tasolla, jotta se poistaisi ihmisten tarpeen täydentää sitä viimesijaiseksi etuudeksi tarkoitetulla toimeentulotuella.

Jokainen eduskuntaryhmä nimittää laaja-alaiseen parlamentaariseen komiteaan yhden edustajan ja yhden varaedustajan. Komitean toimikausi kestää vuoteen 2027 saakka.