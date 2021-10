Vasemmistoliitto: Talouden pelisääntöjä remontoitava EU:ssa

Merja Kyllönen uskoo, että unionin yhteinen talouspolitiikka pitää Suomea tasapainossa.

– Me vasemmistoliitossa haluamme Euroopan unionin, joka kuuntelee omia kansalaisiaan ja pyrkii ratkomaan maailmanlaajuisia haasteita yhteisvoimin, kansanedustaja Merja Kyllönen sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheen EU-selonteon eduskuntakäsittelyssä.

Hän muistutti, että aikamme suurimmat haasteet, kuten ilmastonmuutos ja pandemiat, ylittävät valtioiden rajat. Siksi myös niiden ratkaisut on tehtävä yli rajojen.

Kyllösen mukaan Euroopan unionilla on kyllä tähän työkaluja, mutta EU:n kriisinkestävyys ja toimintakyky voisivat olla parempia.

– Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka ja sen hillintää on vauhditettava. Me emme voi torjua ilmastonmuutosta yksin, vaan tarvitsemme yhteisiä politiikkatoimia sen pysäyttämiseksi, hän sanoi.

Kyllönen pitää esimerkiksi eduskunnan käsittelyssä olevaa komission Fit for 55-valmiuspakettia juuri sellaisena EU:n ilmastopolitiikan tason nostamisena, jota vasemmistoliitto on peräänkuuluttanut ilmastokatastrofin välttämiseksi. Fit for 55 -valmiuspaketti on EU-komission konkreettinen esitys päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2055 mennessä.

Kyllösen mukaan on myös selvää, että talouden pelisääntöjä pitää remontoida ja veroparatiisit on saatava kuriin.

– Verotuksen narut on syytä pitää omissa käsissä, mutta on myös kyettävä neuvottelemaan mahdollisuuksista kehittää kansainvälisten digijättien verotusta ja hiilitulleja, hän sanoi.

Kyllösen mukaan hiilitulleista on selkeää hyötyä, kun EU:n ulkopuoliset saastuttajat saadaan päästöjen maksajiksi. Lisäksi hän uskoo, että EU:n yhteinen talouspolitiikka pitää Suomea tasapainossa ja mukana maailmantalouden kasvussa.

– Ei pidä myöskään unohtaa eurokriisin opetusta yhteisen leikkauspolitiikan tiestä: siinä kaikki joutuivat ongelmiin, Kyllönen totesi.