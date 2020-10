Vasemmistoliitto syytti oppositiota velkapopulismista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Pia Lohikosken (vas.) mukaan korosti pitämässään hallitus kantaa nyt vastuuta kunnista ja kansalaisista panostamalla hyvinvointiin, koulutukseen ja kuntiin.

– Valtio, jolla on leveämmät hartiat, kantaa nyt enemmän vastuuta, ja hyvä niin. Meillä ei ole varaa leikata koulunkäynnin avustajista, mielenterveyspalveluista, neuvoloista, tai muista tärkeistä ennaltaehkäisevistä hyvinvointipalveluista, Lohikoski sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa vuoden 2021 talousarviosta.

Hän muistutti, että hallitus osoittaa kuntien valtionapuihin osoitetaan yhteensä 12,5 miljardia euroa ja muun muassa sitoutuu purkamaan akuutin kriisin aikana syntynyttä hoitovelkaa yhteensä 450 miljoonan eurolla.

Lohikoski korosti, että hallitus on luvannut ottaa kuntiin kohdistuvaa iskua vastaa ja näin se myös tekee.

– Nyt tehtävä voimakas panostus kuntiin ja hyvinvointipalveluihin on selkeä viesti siitä, että hallitus on sitoutunut koronaepidemian hoitoon ja kriisin vaatimaan jälleenrakennukseen. Suomalainen hyvinvointivaltio selviää kyllä tästäkin ja me teemme kaiken voitavamme, jotta ketään ei jätetä kriisin seurauksien kanssa yksin.

Lohikoski kritisoi opposition sekavia lausuntoja kesken koronakriisin. Hänen mukaansa ”velkapopulismi kriisin keskellä on erityisen vastuutonta”.

– Heidän (opposition) mielestään valtio ei saisi ottaa lainaa, mutta veroja pitäisi tässä tilanteessa alentaa. Yrityksiä ja kuntia tulisi tukea, mutta toisessa kädessä pitäisi silti olla leikkauslistat jo valmiina. Koronan jäljet pitäisi hoitaa, mutta siihen ei saisi käyttää rahaa.

Lohikoski muistutti oppositiota, että hallitus panostaa nyt hyvinvointiin ja koulutukseen.

– Ensi vuoden talousarviossa hallitus sitoutuu korvaamaan täysimääräisesti koronaviruksen hoitoon liittyvät välittömät kustannukset. Lisäksi useat vasemmiston tavoitteet etenevät: varhaiskasvatusmaksuja alennetaan 70 miljoonalla eurolla, toisen asteen koulutuksesta tulee maksuton, työttömyysturvan karensseja kohtuullistetaan ja työttömille suunnattuja palveluita vahvistetaan 70 miljoonalla eurolla.