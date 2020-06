Vasemmistoliitto: Sopeutustoimia aikaisintaan kahden vuoden päästä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton Jussi Saramon mukaan opposition talouspuheita on vaikea ymmärtää.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramon mukaan talouden sopeutustoimia tulee tehdä aikaisintaan kahden vuoden kuluttua. Saramo piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen keskustelussa julkisen talouden suunnitelmasta.

– On helppoa olla ekonomistien kanssa samaa mieltä siitä, että nyt on huolehdittava kysynnästä, eikä hyydyttää taloutta sopeutustoimilla, joiden aika on aikaisintaan kahden vuoden kuluttua, Saramo sanoi puheessaan.

– Oppositiota sen sijaan on vaikea ymmärtää. Esitettyään itse ensin miljarditolkulla lisämenoja tyhjien lentokoneiden lennättämisestä lähtien, he nyt vaativat kysyntää leikkaavia toimenpiteitä.

Saramon mukaan taantuman pitkittäminen ”liian aikaisella vyönkiristyspolitiikalla olisi sekä inhimillisesti että taloudellisesti kallis virhe”.

– Vaikuttaa siltä, että oppositio elää vielä 1990-luvulla, eikä ole huomannut, että maailma ympärillä on muuttunut, Saramo arvosteli.

Hänen mukaansa vasemmistoliitolle ensisijaisia asioita ovat ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaaminen. Myös ympäristövelkaa olisi puolueen mukaan ”tärkeä miettiä”

– Tulevaisuuteen katsova ja vastuullinen talouspolitiikka voi rakentua ainoastaan vähähiilisten ratkaisujen varaan, Saramo sanoi.