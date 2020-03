Vasemmistoliitto: Selvitämme vastauksia kansalaisten huoliin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliitto toivoo suomalaisilta yhteishenkeä ja keskinäistä auttamista.

– Kaiken toiminnan motiivina on nyt tarve suojata riskiryhmiä ja haavoittuvassa asemassa olevia, sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki ryhmäpuheenvuorossaan eduskunnan keskustelussa valmiuslain käyttöönotosta.

– Laki ja rajoitukset ovat välineitä yhteiskunnan suojaamiseen, mutta lopulta jokainen meistä on vastuussa siitä, että riskiryhmiä pystytään suojaamaan, hän sanoi.

– Nyt on pidettävä huolta yhtenäisyydestä ja autettava toinen toisiamme. Edessä on vaikeita ja erikoisia aikoja, ja monia meistä pelottaa, mutta kyllä me yhdessä tästäkin selviämme.

Arhinmäen mukaan valmiuslain käyttöönotto tarkoittaa ennennäkemättömiä rajoituksia kansalaisten oikeuksiin ja vapauksiin.

– Tärkeimpänä välittömänä tavoitteena on terveydenhuollon toimivuuden turvaaminen. Hoitoalan työntekijät ansaitsevat arvostuksemme vuoden jokaisena päivänä, mutta tulevina viikkoina ja kuukausina heidän työpanoksensa on tärkeämpää kuin koskaan, Arhinmäki sanoi.

Vaikka moni työskentelee kotona, monille etätyö ei ole mahdollisuus.

– Meidän on kaikkien toimittava myös niin, ettemme vaaranna heitä, jotka pitävät yleiset tilat puhtaina, ruokakaupat ja apteekit auki, huolehtivat ruoantuotannosta, suojelevat turvallisuuttamme tai hoitavat päivähoitoa tarvitsevia.

Arhinmäki muistutti, että talous kokee nyt kovan iskun. Moni on vaarassa menettää työnsä ja toimeentulonsa. Erityisesti itsensätyöllistäjät ja pienet yritykset joutuvat pulaan kysynnän romahtaessa.

– Miten turvaamme toimeentulon niille tuntityöläisille, joiden työt loppuivat kuin seinään? Entä miten sellaiset vanhemmat voivat hoitaa lapsiaan kotona, joilla ei ole etätyömahdollisuutta? Miten huolehditaan niiden pärjäämisestä, jotka ovat joutuneet turvautumaan leipäjonoihin? Meillä ei ole huoliin vielä suoria vastauksia, mutta me selvitämme niitä koko ajan, Arhinmäki sanoi.