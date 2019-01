Vasemmistoliitto: Rangaistusten koventaminen tehotonta

Puolue toivoo yhteisymmärrystä seksuaalirikosten lainsäädännön uudistamisen tarpeesta.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat tapaavat tänään Oulussa tapahtuneiden rikosten johdosta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen toteavat, että Oulun kammottavat rikosepäilyt ovat järkyttäneet syvästi meitä kaikkia.

– Hyvä, että seksuaalirikollisuudesta Suomessa keskustellaan ja ollaan yhtä mieltä siitä, ettei sen suhteen ole tehty tarpeeksi. On ymmärrettävää, että moni toivoo pikaisia ratkaisuja, mutta seksuaalirikoskeskustelun typistyminen esimerkiksi maahanmuuttokeskusteluun tai kansainvälisen oikeuden vastaisten lakien esittäminen eivät auta uhreja, ihmisryhmien leimaamisesta puhumattakaan. Uhrien aseman pitäisi nyt olla keskiössä, Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton kansanedustajat toivovat huomiota erityisesti seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamiseen. Uhrien tukipalveluiden tarjontaan on pitkään perätty lisäresursseja.

– On selvää, että seksuaalirikosten tuomioiden taso koettelee toisinaan oikeustajua, ja esimerkiksi rangaistusasteikkojen tasoa on tarkasteltava. Rangaistusten koventaminen on kuitenkin tehoton tapa ehkäistä rikoksia. Turvapaikkapolitiikan lisäkiristykset taas törmäävät nopeasti kansainväliseen oikeuteen ja sivuuttavat valtaosan seksuaalirikollisuudesta. Toimia tarvittaisiin rikosten ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamisjärjestelmän saattamiseksi tarvittavalle tasolle. Uhrin näkökulma on tässä tunnekuohussa jäänyt liian vähälle, Pekonen sanoo.

Hänen mukaansa lasten kohdalla erityisesti netissä tapahtuvan häirinnän ja houkuttelun ehkäisemiseksi on turvattava viranomaisten läsnäolo ja toimintamahdollisuudet verkossa.

– Itsemääräämisoikeutta painottavaa seksuaalikasvatusta on painotettava niin kouluissa kuin esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamisessakin. Myös perheissä tarvitaan tänä päivänä digitaitoja ja vanhempien on hyvä tietää, mitä lapset verkossa tekevät. Asennemuutostakin tarvitaan, uhrien syyllistämistä ja seksuaalisen väkivallan vähättelyä on kitkettävä koko yhteiskunnassa, ja tekojen on johdettava tuomioihin, Pekonen listaa.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ilmoitti tänään asettavansa työryhmän seksuaalirikoslainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on raiskaus- ja hyväksikäyttörikoksia koskevan sääntelyn kokonaisuudistus ja raiskauksen tunnusmerkistön kehittäminen suostumusperustaisuuden suuntaan.

– Päivän paras uutinen on, että oikeusministeriössä käynnistetään seksuaalirikoslain kokonaisuudistus ja raiskauksen tunnusmerkistön uudistaminen suostumuksen puutteen perustalta. Tämä on uudistus, joka on toteutettava ensi vaalikaudella riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat hallituksessa, Andersson sanoo.