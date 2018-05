Vasemmistoliitto: Nuorille jätetään maksajan ja kärsijän rooli

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jari Myllykosken mielestä leikkauksien sijasta työntekijät ja erityisesti nuoret tarvitsevat nyt uskoa tulevaisuuteen.

Oppositio teki välikysymyksen hallituksen esityksistä, jotka heikentävät työsuhdeturvaa alle 20 hengen yrityksissä ja tekevät mahdolliseksi palkata työttömiä nuoria määräaikaisiin työsuhteisiin ilman määräaikaisuuden perustetta.

– Työsuhdeturva on merkittävä tasa-arvokysymys. Määräaikaiset työsuhteet kasaantuvat jo tällä hetkellä nuorille naisille ja raskaana olevien syrjintä on todellinen ongelma. Työmarkkinat huutavat tasa-arvoremonttia, mutta hallitus on kääntänyt katseensa menneisyyteen ja aikoo pahentaa ongelmia entisestään. Kahdenkymmenen vuoden luottamusmies- ja toimitsijakokemuksella uskallan sanoa, että näin ei rakenneta parempaa työelämää, kansanedustaja Jari Myllykoski sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheessa välikysymyskeskustelussa eduskunnassa tiistaina.

Vasemmistoliiton mielestä suomalainen yhteiskunta ja työelämä kaipaavat nyt uudistamista enemmän kuin koskaan

– Uudistuksien sijasta hallitus on leikannut koulutuksesta ja tutkimuksesta ja ajanut palkkoja ja työehtoja polkevaa työmarkkinapolitiikkaa ja työajan pidentämistä. Tällainen politiikka tuoksuu vahvasti 1800-luvun kehruukoneiden ajalta, eikä vastaa tekoälyn ja automaation kaltaisiin uusiin ilmiöihin, Myllykoski sanoi.

Vasemmistoliiton mielestä nuorille ja tuleville sukupolville jää hallituksen suunnitelmissa vain maksajan ja kärsijän rooli.

– Koulutusleikkauksien jälkeen nuoret joutuvat jälleen kerran pettymään kun työsuhdeturvaa ollaan yksipuolisesti heikentämässä jopa perustuslain vastaisesti. Näin siitä huolimatta, että työministeri (Jari) Lindström (sin.) vielä tammikuussa väitti, ettei irtisanomissuojaan olla puuttumassa, Myllykoski muisteli.

Irtisanomissuojan heikennys kohdistuisi yli 200 000 työntekijään ja koskisi yhä laajempaa joukkoa, kun huomioidaan, että uusien työpaikkojen syntyminen painottuu pieniin yrityksiin.

– Leikkauksien ja heikennyksien sijasta suomalaiset työntekijät ja erityisesti nuoret tarvitsevat nyt tulevaisuuden uskoa. Suomalaiset tarvitsevat hallituksen, jolla on rohkeutta uudistuksiin ja joka toimii, eikä pelkästään puhu tasa-arvon puolesta, Myllykoski vaati.