Vasemmistoliitto: Kun hävittäjiä valitaan, pitää muistaa hiilipäästöt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markus Mustajärvi sanoo, että polttoainekuut nousevat suuriksi koneiden elinkaaren aikana.

Vasemmistoliitto vaatii, että kun Suomi valitsee tulevat hävittäjät, pitää ottaa huomioon myös koneiden aiheuttamat ilmastopäästöt.

– Tuleva HX-hävittäjähankinta on Suomen historian suurin asekauppa ja sillä on merkittävä vaikutus Suomen ilmastopäästöihin, kansanedustaja Markus Mustajärvi (vas.) sanoo tiedotteessaan.

Suomi päättää lähiviikkoina, millä hävittäjätyypillä korvataan nykyiset Hornet-hävittäjät. Suomen on tarkoitus hankkia 64 monitoimihävittäjää. Vasemmistoliitto on halunnut lykätä hankintaa, vaikka se hallituksessa onkin sitoutunut hankkeeseen. Mustajärvi totesi vuosi sitten, että hankintaa pitäisi lykätä.

Hävittäjät maksavat arviolta 10 miljardia euroa. Puolustusvaliokuntaan kuuluva Mustajärvi arvioi, että elinkaarikustannukset nousevat jopa kaksinkertaisiksi hankintahintaan nähden.

– Ilmastovaikutusten tarkastelu on tärkeää, sillä sotilaskoneiden polttoaineenkulutus vaihtelee konetyypistä riippuen ja se on iso osa käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Näin ollen polttoainekustannukset ovat myös merkittävä osa koneiden elinkaarikustannuksia, joiden arvioista on esitetty julkisuudessa epäilyjä.

Vasemmistoliiton mukaan puolustusvoimien ilmastopäästöistä puolet aiheuttaa ilmavoimat. Suurin osa ilmavoimien päästöistä puolestaan johtuu hävittäjillä annettavasta lentokoulutuksesta. Maailman aseteollisuus ja asevoimat tuottavat viisi prosenttia kaikista maailman ilmastopäästöistä, puolue toteaa.