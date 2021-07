Vasemmistoliitto irtisanoutuu Kirsi Varhilan puheista

Kansliapäällikkö epäili, voivatko koulut palata lähiopetukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi Ylen uutisille olevan epäselvää, voivatko koulut elokuussa palata lähiopetukseen.

– Tämä on suuri kysymys näillä tartuntaluvuilla, hän totesi.

Varhila sanoi uskovansa, että erityisesti vaarassa on korkeakoulujen ja mahdollisesti myös toisen asteen lähiopetus. Hän ennakoi, että syksyllä saattaa olla luvassa lisärajoituksia, mikäli koronatartuntojen lisääntyminen jatkuu nykyistä tahtia.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) on toista mieltä.

– Korona on vaikuttanut todella rajusti lasten ja nuorten elämään ja arkeen jo puolentoista vuoden ajan. Vaikka etäopetusjärjestelyt on hoidettu hyvin, on pitkä etäopetusjakso kasvattanut oppimiseroja ja lisännyt nuorten pahoinvointia erityisesti toisella asteella. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että hallitus on selkeästi linjannut, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten pitää olla viimesijaisia. Se tarkoittaa, että kaikki muut rajoitukset pitää ottaa käyttöön ensin, hän tviittaa.

Samoilla linjoilla on kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.).

– Lapset ja nuoret ovat joutuneet jo olla liikaa etäopetuksessa. Meillä on syksyllä täytettävänä oppimis- ja hyvinvointiaukko. Hallitus on sitoutunut keväällä, että lapsiin ja nuoriin ei kohdisteta uusia rajoitustoimia. STM:n kansliapäällikön puheet ristiriidassa linjan kanssa, hän tviittaa.

