Vasemmistoliitto: Ilmastokriisi vaatii suuria investointeja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi on nyt matkalla maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi, totesi Pia Lohikoski.

Kansanedustaja Pia Lohikoski (vas.) totesi puolueensa ryhmäpuheenvuorossa vuoden 2022 talousarvioesityksen lähetekeskustelussa, että Suomen pärjääminen ja riittävät ilmastotoimet ovat toisiinsa sidottuja asioita. Hänen mukaansa budjettiesitys on askel kohti entistä ilmastoystävällisempää ja oikeudenmukaisempaa taloutta.

– Suomi on nyt matkalla maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi. Työ on vasta alussa, mutta meillä on nyt oikea suunta.

– Jotta voimme ratkaista ilmastokriisin, tarvitsemme jatkossakin merkittäviä investointeja, aitoa budjettisuvereniteettia ja julkisen talouden liikkumatilan kasvattamista, Lohikoski totesi.

Hän muistutti, että jotta ilmastokriisi voidaan torjua, pitää taloutta uudistaa ympäri maailman. Ympäristön kantokyvyn huomioiva ekologinen jälleenrakennus muodostaa tulevaisuudessa pohjan työlle ja liiketoiminnalle.

Ilmastotoimien lisäksi budjetissa panostetaan Lohikosken mukaan vahvasti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja eriarvoisuuden torjumiseen.

– Hallitus puuttuu esimerkiksi superrikkaiden verovälttelyyn ja lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Hoitotakuun myötä jokainen pääsee lääkäriin ajoissa asuinpaikasta ja lompakon paksuudesta riippumatta.

Lohikoski ilmoitti olevansa tyytyväinen siihen, että 1980-luvulla alkanut uusliberalismin kultakausi on tulossa päätökseensä erityisesti länsimaissa ja aktiivisesta talouspolitiikasta on tullut maailmanlaajuisesti jälleen valtavirtaa.

– Koronakriisistä palautuminen on tämän ansiosta ollut poikkeuksellisen tehokasta. Reilun kymmenen vuoden takaiset finanssi- ja eurokriisi todistivat, että rahoitusmaailman sääntelyn purkaminen ei tuo vakautta ja hyvinvointia, eikä kriiseistä selvitä leikkauspolitiikalla, Lohikoski sanoi.