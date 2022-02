Vasemmistoliitto haluaa jatkoa vastuulliselle talouspolitiikalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolueen mukaan leikkauskierteeseen palaaminen olisi iso virhe.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramon mielestä Sanna Marinin (sd.) hallituksen hyvää talouspoliittista linjaa ei ole syytä vesittää vaalipopulismilla hallituskauden viimeisenä vuotena.

– Olemme tehneet oikeaksi osoittautunutta talouspolitiikkaa tukemalla niin työntekijöitä, kuntia kuin yrityksiäkin pitämään yhteiskunnan pyöriä pyörimässä, Saramo sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheessa valtiopäivien avajaiskeskustelussa eduskunnassa tiistaina.

– Työllisyys on ennätystasolla, päästövähennyksissä olemme päässeet yli puolenvälin, velkasuhde on käännetty, Suomen suhteellinen asema on euroalueen parhaita. Tämä kaikki osoittaa, että kansantalouden ei saa antaa olla ajopuu markkinoiden virrassa, Saramo sanoi.

Hän huomautti, että eduskuntavaalien lähestyminen voi houkutella puolueita katteettomaan populismiin.

– Vetoankin kaikkiin tässä salissa, että käytetään viimeinen vuosi siihen, että tehdään loputkin päästövähennystoimet ilman epärehellistä poliittista teatteria, valitaan päätetyt lisätyöllisyystoimet ilman vaikeassa tilanteessa olevien kiusaamista ja vahvistetaan valtiontalouden hyvää uraa vastuullisesti.

– Nyt olisi iso virhe palata siihen itseään ruokkivaan leikkauskierteeseen, joka vei Suomen talouskehityksen vuosikymmeneksi Euroopan heikoimpien maiden joukkoon, Saramo sanoi.