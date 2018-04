Vasemmistoliitto: Hallitukselta jääkylmää vettä työntekijöiden ja nuorten niskaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Li Anderssonin mukaan esitys pätkätöiden teettämisestä nuorilla heikentää erityisesti nuorten naisten asemaa.

Irtisanomissuojan heikentäminen alle 20 hengen yrityksissä heikentää jopa puolen miljoonan suomalaisen työntekijän työsuhdeturvaa. Sen lisäksi hallitus valmistelee lakia, jonka perusteella vain kolme kuukautta työttömänä olleen alle 30-vuotiaan nuoren työsuhteen määräaikaisuutta ei tarvitsisi perustella, hän arvostelee.

– Kehysriihessä hallitus kaatoi jääkylmää vettä työntekijöiden ja nuorten niskaan. Tämä nuoria syrjivä uudistus todennäköisesti heikentäisi erityisesti nuorten naisten asemaa. Siis niiden, jotka jo valmiiksi työskentelevät kaikista eniten määräaikaisilla sopimuksilla, puheenjohtaja Li Andersson sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheessa julkisen talouden suunnitelmasta tiistaina eduskunnassa.

Talouden ja työllisyyden parantuminen on iloinen uutinen, mutta Anderssonin mielestä talouden kasvun tulee näkyä myös pienituloisen arjessa. Hänen mielestään hallitus kuitenkin jatkaa eriarvoisuutta pahentavaa linjaansa samaan aikaan, kun pörssiyhtiöiden johtajien ansiot ovat nousseet uuteen ennätykseen.

– Jos nyt talouden kasvaessakaan ei ole oikeudenmukaisen politiikan aika, niin milloin sitten on? Kyse ei ole siitä, etteikö oikeudenmukaiseen politiikkaan olisi varaa. Hallitus on keventänyt verotusta 1,5 miljardilla, tavalla joka suosii hyvätuloisia. Samaan aikaan sosiaaliturvasta on leikattu yhteensä yli miljardi, Andersson sanoi.

Hänen mielestään julkisen talouden suunnitelman perusteella on tullut selväksi, että tulevaisuuden kannalta keskeiset, ihmisten hyvinvointia parantavat uudistukset jäävät kaikki seuraavan hallituksen vastuulle.

Anderssonin mukaan vasemmistoliitto haluaa myös vahvistaa ja uudistaa Suomen elinkeinorakennetta ja osaamispääomaa.

– Karsimalla ympäristölle ja ilmastolle haitallisia verotukia olisi mahdollista investoida satoja miljoonia maamme tulevaisuuteen, panostaa tuotekehitykseen ja tutkimukseen sekä lisätä koulutuksen tasa-arvoa pidentämällä oppivelvollisuusikää.