Vasemmistoliitosta esitys: Mielenosoittamista opetettava kouluissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varapuheenjohtaja Veronika Honkasalon mukaan mielenosoittaminen on tärkeä kansalaistaito.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo esittää mielenosoitustaitojen opetusta kouluihin.

– Poliittinen aktiivisuus on paljon muutakin kuin vaaleissa äänestämistä. Mielenosoituksiin osallistuminen ja niiden järjestäminen on yksi keskeinen kansalaisvaikuttamisen tapa. Mielenosoittaminen on myös osa parlamentaarista vaikuttamista, Honkasalo kirjoittaa Kansan Uutisissa julkaistussa kolumnissa.

Hänen mukaansa ”suomalaista demokratiakäsitystä vaivaa usein kuuliaisuuden ja pakkokonsensuksen vaatimus.”

– Mielenosoitukset ovat okei, jos ne ovat värikkäitä, hauskoja, karnevalistisia eivätkä aiheuta häiriötä ja ikävää tunnelmaa. Sellaiset mielenosoitukset, jotka haastavat avoimesti vallitsevia valta-asemia ja haluavat yhteiskunnallista muutosta, koetaan helposti häiritsevinä ja ei-tervetulleina.

– Mielenosoituksiin osallistumista, niiden järjestämistä ja yhteiskunnallisen merkityksen analysointia tulisi kuitenkin tarkastella keskeisinä kansalaistaitoina, Honkasalo kirjoittaa.